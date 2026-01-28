La 66° edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín atraviesa su etapa central en la Plaza Próspero Molina de la provincia de Córdoba. Los organizadores del evento anunciaron una agenda que cuenta con la presencia de íconos de la música nacional y nuevos talentos en el escenario Atahualpa Yupanqui.

Agenda: Luciano Pereyra, Los Nocheros, El Chaqueño Palavecino y La Sole, las grandes figuras que se presentarán hasta el domingo en el festival

Luciano Pereyra encabeza la grilla de este miércoles 28 de enero en la quinta luna del festival. Los Nocheros actúan sobre el escenario principal durante la jornada del jueves 29 de enero. El Chaqueño Palavecino sube a las tablas en la noche del viernes 30 de enero.

Festival Nacional de Folklore Cosquín

Además, Soledad Pastorutti celebra sus 30 años de trayectoria artística el sábado 31 de enero. Estas figuras representan los puntos centrales de la convocatoria musical que culmina el próximo domingo con la entrega de premios y la participación de solistas invitados.

Qué artistas actúan en las próximas noches de Cosquín 2026

La programación de este miércoles 28 de enero ofrece los recitales de Leandro Lovato, La Callejera y Silvia Lallana. El grupo Garupá rinde tributo a Ramón Ayala con la presencia de Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino. La noche cuenta con el dúo Palma–Sandoval, Ariel Ardit y Lucio Taragno antes del cierre a cargo de Luciano Pereyra.

El jueves 29 de enero el público recibe a Los Nocheros y al grupo Destino San Javier. La jornada incluye a Yamila Cafrune y un homenaje a Musha Carabajal. Lautaro Rojas, Bruno Arias y Ceibo completan la lista de artistas previa al show de Los Tekis.

Luciano Pereyra regresa al Festival Cosquín 2026

La séptima luna del viernes 30 de enero presenta a Juan Fuentes y José Luis Aguirre. El encuentro musical reúne a Román Ramonda, Fabricio Rodríguez y Pachi Herrera. La grilla suma a Nati Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú y Adriana Rojas junto al Chaqueño Palavecino.

El sábado 31 de enero Soledad Pastorutti realiza su festejo por las tres décadas de carrera. La octava luna cuenta con el espectáculo Juntos la leyenda continúa con Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu. Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado, Pablo Lozano y Adrián Maggi también integran el cronograma.

El domingo 1 de febrero el escenario recibe a Peteco Carabajal, Teresa Parodi y Campedrinos. Cuti y Roberto Carabajal actúan junto a Maggie Cullen y Gauchos of the Pampa. El cierre de la edición 66 queda bajo la responsabilidad de Milo J.

Cómo comprar las entradas para el festival y cuáles son los precios

El público adquiere los pases para el anfiteatro de manera virtual por la plataforma Autoentrada. El sitio oficial habilitó la venta general el pasado 19 de octubre luego de un periodo de preventa que incluyó opciones de pago en uno, tres y seis cuotas. “Entradas desde $30.800” según la luna elegida por el espectador.

Los valores de los tickets finales con cargo de servicio varían según la jornada seleccionada. El costo para este miércoles es de $35.200. Las lunas del jueves y viernes tienen un precio de $30.800. El acceso para el sábado cuesta $35.200 y la noche final del domingo alcanza los $41.800.

