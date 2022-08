Este sábado, Andy Kusnetzoff recibió en PH, Podemos Hablar (Telefe) al músico Joaquín Levinton, al doctor Alberto Cormillot, a la periodista Lola Cordero, a la modelo Charlotte Caniggia y al actor Gustavo Conti, quienes fueron los encargados de divertir al público con sus increíbles anécdotas. No obstante, uno de los momentos más interesantes de la noche fue cuando el médico, especializado en nutrición y obesidad, dio detalles de cómo es su paternidad a los 83 años, con el pequeño Emilio de 10 meses.

Luego de que los famosos pasaran al frente por diferentes anécdotas en su vida, el conductor invitó a cada uno a que se enfrentaran con comentarios haters de las redes sociales. Cuando fue el turno del médico leyó: “Alberto Cormillot es un irresponsable por tener un hijo a los 82 años. Habla de su ego y soberbia”.

Alberto Cormillot y una curiosa revelación sobre su bebé de 10 meses: en qué idioma le juegan y cantan

Sin embargo, lejos de ofenderse por la opinión de un usuario de las redes sociales, respondió: “Es una manera de verlo”, y luego agregó: “Cuando decidimos tenerlo a Emilio fue muy charlado y está muy bien. Estamos muy bien con él y yo no me imagino la vida sin él. Disfruto cada cosa que va a aprendiendo”.

Además, Alberto Cormillot dio a entender que se olvidó todo sobre la paternidad y volvió a comenzar con el nacimiento de Emilio: “Me asombra mi propia ignorancia de cómo hacer cosas con él. Por momentos, lo poníamos en el suelo y no gateaba. Un día le dije a Estefi (Pasquini), ¿cómo va a gatear si no lo dejamos en el suelo para que practique? Entonces un día lo dejamos en el suelo y a la semana estaba gateando”, precisó. Cabe destacar que el médico no es padre primerizo, ya que tuvo a Adrián y Reneé.

El médico, reconocido por ser panelista de Cuestión de Peso, dio su postura por los comentarios negativos acerca de su paternidad a los 82 años: “En general no leo los comentarios y cuando alguien me dice ‘mirá esto dijeron de vos’ digo ‘no quiero enterarme’, porque yo ya sé qué pienso y mi responsabilidad. Yo creo que tiene que ver con una cosa de amor, como le pasa a cualquier otra persona”.

No obstante, un curioso dato de Cormillot fue cuando dio detalles del idioma que le enseña al pequeño Emilio de 10 meses: “No es que estudia chino... Viene una persona para que aprenda chino porque pienso que el idioma en 15 o 20 años va a ser el chino, el inglés ya no es más el idioma del futuro, es el idioma de hoy. Tres veces por semana le canta, juega y habla en chino”, explicó.

Además, se refirió al proceso de aprendizaje de los niños a edad temprana: “Los chicos al año tienen incorporadas, más o menos, 40 o 50 palabras y pueden emitir de dos a cuatro, ese es el rango. Yo creo que los que sepan inglés y chino en 20 años, van a tener muchas más posibilidades para insertarse en el mundo”, sentenció Alberto Cormillot. “Yo coincido”, manifestó el músico Joaquín Levinton tras la salida de Cormillot y agregó: “Creo que es muy visionario”.