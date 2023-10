escuchar

Alex Caniggia se convirtió, hace algún tiempo, en uno de los participantes más carismáticos de la edición 2023 de Gran Hermano Vip en la cadena española Telecinco. Allí, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis reveló, en una charla informal con un compañero de reality, una situación de su vida privada que hasta el momento era un secreto. ‘El Emperador’ contó que se casó con Melody Luz, su novia y la madre de su única hija, Venezia.

El hijo del Pájaro dejó también algunos detalles de lo que fue la ceremonia y destacó que sus padres no habían sido invitados. Sin embargo, algunas cosas de su relato dejaron ciertas dudas.

GH VIP 8 se estrenó a mediados de septiembre de este año en España, y, con su personalidad extravagante y sus comentarios francos, Caniggia se convirtió rápidamente en uno de sus más importantes animadores. El exconductor de Los desconocidos de siempre (el trece) también conmovió a los espectadores cuando recibió una comunicación telefónica desde argentina de su mujer, Melody, en una de las galas del programa y se emocionó profundamente.

Pero además de ser un gran concursante del famoso reality que tiene franquicia en todo el mundo, Alex brindó una información sobre su vida privada que sorprendió también a los argentinos. Es que el hermano de Charlotte reveló que se casó. Lo hizo en una charla con otro habitante de la casa de GH, Gustavo, y el video de ese momento fue reproducido en sus redes sociales por la periodista Pochi, en su cuenta Gossipeame.

Alex Caniggia está concursando en el reality GH VIP de España

En el breve recorte de GH VIP, Caniggia se encuentra sentado en un sillón conversando con su compañero de manera informal, y en un momento le cuenta que se casó. El recorte comienza cuando el Emperador habla de la wedding planner que contrató: “Te organizan todas esas m..., esas b...ces”, dijo, con su habitual estilo sin filtro.

Pero más adelante, la charla sobre su casamiento llega a su parte más jugosa. Es cuando su compañero de reality le pregunta si los padres de Alex -Claudio Paul y Mariana- fueron a la boda, y el papá de Venezia responde: “No, no vinieron. Vino mi hermana”. “¿Ya estabas peleado?”, repregunta el concursante. “Sí, sí. No vino nadie de mi familia. Solo mi hermana. Amigos, conocidos y mi hermana”.

Alex Caniggia contó en GH español que se casó, que hizo una fiesta con 300 invitados en un castillo a dos horas de Buenos Aires y que no invitó a sus padres Captura GH

Más adelante, el ganador de la primera edición de El hotel de los famosos (el trece) informa que a la fiesta por su casamiento fueron unos 300 invitados y que duró “hasta las 10 de la mañana”. Luego, Alex cuenta en qué estado terminó la celebración: “Con un p... importante. Fuerte. Hasta las 10. Después bueno, nos quedamos a dormir ahí, obvio”.

Luego Alex contó que en la fiesta fue “en un castillo a dos horas de Buenos Aires”, pero sobre el final de la conversación dijo algo que resultó sospechoso para su versión del casamiento. Cuando Gustavo le preguntó: “¿Salió en la prensa?”, el Emperador no dudó y contestó: “Sí, obvio”. Una respuesta que claramente no se adapta a la realidad, por lo que hace dudar de todo el resto de su versión.

De hecho, según la información que reveló Gossipeame, el Emperador dijo que se había casado con Melody poco después de culminar El hotel de los famosos, que finalizó a mediados de 2022. Sin embargo, en uno de los programas de Los desconocidos de siempre, en los que él estaba al frente, de mayo de 2023, Caniggia le negó a Celeste Muriega, que estaba en el ciclo como invitada, que se hubiera casado.

Muriega anunció en ese programa que estaba próxima a casarse con Cristian Sancho y le preguntó al conductor: “¿Y vos para cuándo?”. “Yo no me voy a casar”, respondió él y luego añadió, en relación al embarazo de su novia: “Viene el baby, pero yo no me voy a casar”.

Pero más allá de estas pruebas, habrá que creerle al Emperador la historia de su casamiento secreto con 300 invitados.