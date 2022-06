Andrés Calamaro posteó una foto y sus seguidores lo fulminaron: “Lamentable compañía”

Andrés Calamaro publicó una foto en su cuenta de Instagram que generó polémica entre sus seguidores. El músico se mostró en una corrida de toros de España, rodeado de algunas personalidades de ese país, lo que provocó la indignación de un sector de sus fans.

Reconocido por ser un ferviente defensor de la tauromaquia, Calamaro aprovecha cada una de sus estadías en el país europeo para asistir a la plaza de toros de Madrid y vivir de cerca un espectáculo que tiene detractores en todo el mundo. Sin embargo, esta vez las críticas no se focalizaron en la corrida, sino en las personas con las que el músico compartió la jornada.

Andrés Calamaro con Isabel Ayuso y Alfonsito Ussia en Las Ventas, España (Foto: Instagram @a_calamaro)

“Con Isabel Ayuso y Alfonsito Ussía en Las Ventas”, indicó el cantante de Flaca, La parte de adelante y Sin documentos, entre otros grandes éxitos que forman parte del cancionero popular iberoamericano. Y recibió todo tipo de comentarios negativos por parte de sus más de 380.000 seguidores. “Lamentable compañía”, escribió un usuario. “Me hace daño en los ojos verle ahí y con esa gente, Don Andrés”, le recriminó otro. “Que decepción de Andrés”, apuntó un tercero. “No, con Ayuso no”, se lamentó una usuaria y agregó un emoji con el corazón roto.

Más allá de la presencia de Alfonsito Ussía, hijo del periodista y escritor homónimo, lo que les molestó a los fans fue ver a Calamaro al lado de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid (por segundo mandato consecutivo) y del Partido Popular de la capital española. La mujer de 43 años es una de las caras más importantes de la derecha española y cuenta con el apoyo del partido Vox, la expresión más conservadora del arco político de ese país.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid (Instagram: @isabeldiazayuso)

“Andrés, no te metas en sesgos políticos, no llevan a nada bueno”, le recomendó un seguidor en Instagram, mientras que otro directamente usó una frase del músico para criticarlo por sus compañías: “Alta suciedad, basura de la alta suciedad”, escribió el usuario citando uno de los hits del Salmón. “A la derecha de Ayuso, Calamaro”, comentó otro con sarcasmo. “Cada vez estás peor”, le dijo otro.

No obstante, también hubieron comentarios a favor de esta unión. “Cómo tiene que ser crack, fuego y pasión”, comentó un seguidor. “Dos grandes... Y lo siento por quien le duela, pero es la realidad”, escribió otro. “¡Grande y libre!”, lo felicitó un tercero. Incluso se armó un fuerte debate en torno a las críticas. “Qué flojos de papeles que andan algunos que comentan... se les caen los anillos por ver esta foto que no es más que eso, una foto. Están viendo toros, no es una declaración de principios. O sí, pero no un manifiesto político. Deberían ser mas tolerantes en general, ni Calamaro es infalible ni Ayuso es Franco. Aflojen”, remarcó un seguidor.

La respuesta de Andrés Calamaro a las críticas por su foto con Isabel Ayuso (Foto: Captura de Instagram)

Ante la ola de comentarios negativos, el propio Calamaro se metió a comentar la publicación y aseguró que la foto fue un acto de “buena educación” y aseguró que la política en internet no existe. “Esto es buena educación y saber estar. Política en Internet es infantil... no existe”, escribió el músico.