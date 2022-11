“No puedo olvidar ese día”: Mercedes Ninci habló del trauma que vivió en su infancia tras la muerte de su hermana

escuchar

En el programa de PH, Podemos hablar (Telefe) de este sábado por la noche, Mercedes Ninci narró un desgarrador episodio que vivió en la infancia cuando murió su hermana pequeña, que tenía entonces 3 años. La periodista recordó con visible dolor ese momento y confió también que ese hecho la marcó de tal forma que hasta el día de hoy no lo pudo superar. “Pasaron muchísimos años y no me puedo olvidar ese día”, señaló.

La consigna que había dado Andy Kusnetzoff, el conductor del ciclo, para que los invitados pasaran al “punto de encuentro” antes de que Ninci realizara su dolido relato fue: “Los que aprovecharon una oportunidad que les cambió la vida”. A su turno, fueron exponiendo sus experiencias los invitados al ciclo: Flor Vigna, Juan Reverdito, de Gran Hermano, Sandra Mihanovich y el rapero Ysy A.

Mercedes Ninci contó un momento trágico que vivió en la infancia

Paradójicamente, la experimentada periodista no había pasado al frente ante la consigna presentada. El conductor, sin embargo, se dirigió a ella y le dijo: “Vos también tuviste que crecer de golpe. Tuviste que hacerte cargo de tus hermanos un poco”.

Entonces, ante esa introducción, Ninci comenzó a narrar su angustiante vivencia, que comenzó en su infancia y no la abandonó más: “Tuvimos un momento duro en mi familia que fue cuando yo tenía 7 años y murió mi hermana de 3. Mi hermana tenía parálisis infantil y fue tremendo, tremendo. Es un tema que hasta el día de la fecha no puedo superar. Pasaron muchísimos años y no puedo olvidar el día que murió mi hermana”.

Sandra Mihanovich e Ysy A escuchan con un respetuoso silencio el doloroso relato de Mercedes Ninci en PH, Podemos Hablar Captura Telefe

De inmediato, y con una voz y gestos que denotaban una profunda tristeza, la cronista cordobesa profundizó en sus recuerdos. “El día que yo venía del colegio, iba a uno francés, y en ese momento vivíamos en un departamento, y entré al departamento, en esa época se velaba en las casas, y veo el cajón con mi hermana...”, dijo, ante la silenciosa mirada del anfitrión y los invitados de PH.

El trauma con los departamentos

“En ese momento, mi tía, la Techi, me trae de regalo una cartuchera gigante con colores y yo no podía creer, no podía creer, porque no sabía, no me habían avisado -continuó la periodista-. Tremendo, no me olvido más. Es uno de los motivos por los que no vivo más en departamentos”.

Con respecto a esta última afirmación, Ninci añadió: “Yo vivo en casa y no me gustan los departamentos porque me hacen acordar a ese momento. He vivido en departamentos cuando vine a vivir a Buenos Aires, pero después fui a vivir a una casa porque me queda el recuerdo, no sé”.

De espaldas, Andy Kusnetzoff y de frente, los invitados de PH de la noche del sábado: Juan Reverdito, Flor Vigna, Sandra Mihanovich, Ysy A y Mercedes Ninci Captura Telefe

Luego, la cronista de exteriores habló de la relación que tiene hoy en día con el lugar donde sucedió aquella tragedia. “Por ese edificio de Córdoba no puedo pasar y ahora ese edificio, donde está la cripta, Colonia y Rivera Indarte, está el Museo del Cuarteto (Cordobés)”.

Luego, con una sonrisa que pretendía borrar un poco de su angustia, la periodista reflexionó sobre la contrastante situación: “Yo pienso: ‘Tanto dolor pasé en ese edificio y ahora está el Museo del Cuarteto’”.

“¿Tuviste que ayudar a tu vieja?”, le preguntó entonces Kusnetzoff a su invitada. “No, para nada”, fue la respuesta de ella, que añadió: “Pero imaginate los padres cuando se les muere un hijo de tres años. Entonces... pero yo siempre fui muy activa, siempre me gustó hacer de todo en la casa”.

Mercedes Ninci contó que en el edificio en el que murió su hermana hoy está ubiado el Museo del Cuarteto Cordobés Facebook Museo del Cuarteto

Finalmente, la periodista remató: “Fue una época muy difícil, que no la puedo olvidar”.

Un poco más adelante, en el mismo programa, la cronista cordobesa, ya en otro tono, narró su historia de amor con su actual pareja, Carlos Alberto Curi, y como fue esa relación que le cambió la vida y que, en sus palabras, le hace “temblar el corazón”.

