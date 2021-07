Grego Rosselló tuvo un accidente y debió ser operado: “Tengo más cirugías que Michael Jackson”

A través de sus redes, Grego Rosselló suele compartir detalles de su vida privada con sus seguidores. Los obsequios que recibe, las salidas con sus amigos y el backstage de los programas a los que es invitado son algunas de las imágenes que pueden verse en sus perfiles sociales. Ahora, el humorista le contó a sus followers que sufrió un accidente por el que debió ser operado de urgencia. A pesar de la gravedad de lo ocurrido, el influencer decidió tomarlo con humor y bromeó sobre la cantidad de cirugías a las que se sometió en el último tiempo y se comparó con Michael Jackson.

“El complejo mío con la pelada ustedes lo saben hace mucho”, sostuvo Rosselló en su cuenta de Instagram a principios de mayo. Con esas palabras, el actor le contó a su público que se había sometido a una cirugía de implante capilar. “Estoy harto de que los hombres no podamos hacer algo estético por miedo a ser ‘menos macho’”, explicó. “Tengo bocha de seguidores con mambos o disconformes con este tema que me pidieron que cuente un poco ya que nadie lo hace por ese tabú pelotud...”, agregó. No es la única intervención que Rosselló se hizo en el último tiempo: además, tiempo atrás, el actor se hizo a una cirugía dental para embellecer su sonrisa.

Grego Rosselló compartió una imagen suya con la nariz vendada y bromeó sobre las cirugías que se hizo en el último tiempo

Ahora, Rosselló publicó una selfie con la nariz vendada y contó que tuvo un accidente por el que debió ser operado de urgencia. “En un mes metí más cirugías que Michael Jackson en toda su carrera”, escribió en Instagram. Horas más tarde, el standupero fue entrevistado por Juan Etchegoyen a través de Mitre Live, por Radio Mitre y contó qué le pasó en la nariz. Según relató, todo ocurrió durante un partido de básquet junto a un grupo de amigos. En una jugada, el actor recibió un fuerte codazo en la cara que le provocó una grave lesión, por la que tuvo que ser operado de inmediato.

“Lo gracioso es que el codazo me lo pegó Marco Antonio Caponi. Estábamos jugando con Migue Granados y varios chicos más. Podía tener una obstrucción respiratoria”, contó en la entrevista previo a relatar que se sometió a una reparación nasal. Luego, el humorista contó que, tras la operación, permanece con el rostro vendado hasta que termine su período de recuperación.

LA NACION