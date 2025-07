Ángela Torres contó la verdad sobre su relación con Lali Espósito: “No nos llevábamos muy bien”

En medio de la promoción de su primer álbum, titulado No me olvides, Ángela Torres (26) se refirió a su supuesta enemistad con Lali Espósito, que tanto dio que hablar cuando ella fue participante de Bailando por un sueño en 2016, y reveló cómo es actualmente su relación.

Las actrices cruzaron sus caminos por primera vez durante las grabaciones de Solamente vos (2013), la novela de eltrece protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro en la que interpretaban -junto a la China Suárez- a las hijas del actor. “Tenía 14 años cuando la conocí, era totalmente su fan. Compartimos camarín y yo estaba cumpliendo un sueño, no lo podía creer. Ahí éramos amigas”, detalló la hija de Gloria Carrá en Boffe Streams.

En 2015 volvieron a coincidir en otra ficción, Esperanza mía (eltrece), donde Espósito lideraba el elenco junto a Mariano Martínez. “Ahí también teníamos mucho [tiempo] juntas y tuvimos nuestras rispideces. No nos llevamos muy bien en esa novela, la verdad”, reconoció Torres sobre el momento en que su amistad comenzó a tambalear. Seguramente, la diferencia de siete años de edad entre ambas fue uno de los factores que influyó en ese resquebrajamiento de la relación.

Ángela Torres y su distanciamiento con Lali Espósito

Sin embargo, la actriz y cantante resaltó que no hubo un hecho puntual que las enfrentó: “En realidad, no pasó nada entre nosotras, no hubo una pelea en esa novela. Era simplemente que, de repente, no estábamos conectando como antes, pero no pasaba nada. O sea, nunca hubo una pelea concreta”.

Ese desentendimiento entre ambas se profundizó cuando, al año siguiente, Ángela pasó a ser participante del Bailando por un sueño y se hizo público que ya no eran amigas: “Lo que pasó fue que me metí en ShowMatch y un día me preguntaron por Lali. A mí se me notó en la cara que no estaba todo recontra bien y me torturaron durante todo un año, armándome un beef inexistente con ella”. Cabe recordar que, en ese momento, se decía que el origen de su distanciamiento había sido el noviazgo de Espósito con Mariano Martínez.

La situación empeoró cuando Lali comenzó a participar del programa como jurado invitada. “Cada vez que venía, todos los programas de chimentos se pasaban diciendo mentiras sobre mí y sobre Lali. Entonces, cuando ella llegaba, yo estaba incómoda. Se estaba armando toda una cosa alrededor que no existía, que no era real, que hacía que fuera incómodo entre nosotras”.

“Después de ese año no hablamos por un montón de tiempo y ahora hace un par de años que estamos reconectadas. El otro día estuve en su casa. Yo la quiero mucho a Lali, la admiro con todo mi corazón y realmente crecí viéndola y amándola”, detalló la cantante sobre su relación actual y el hecho de que lograron reencontrarse con el correr de los años.

“Yo soy fan de Lali, como todos. Voy a verla a sus shows y además me pega desde otro lado porque la conozco hace muchos años y realmente siento que la conozco un montón, que nos conocimos mucho laburando juntas y desde muy chiquitas”, sumó.

“La verdad es que nunca hubo un beef concreto, sino que fue más lo que se armó en ese momento que lo que pasaba realmente entre nosotras, que era más un distanciamiento que con los años nos pudimos acercar de nuevo, gracias a Dios”, insistió Ángela Torres respecto a su rumorada enemistad.

Hoy, con otra madurez y amigos en común, lograron dar vuelta la página y reconectar desde otro lugar. “Ahora también ella está de novia con Pedro [Rosemblat], que es mi amigo y lo quiero mucho, y se ve bastante con Ofe [Fernández], que es mi mejor amiga. Entonces, de repente, estamos compartiendo mundos y es lindo eso”, concluyó.