Aníbal Pachano bailó un hit de Trueno y mostró que se recupera bien de la operación en el cerebro

escuchar

Aníbal Pachano fue intervenido quirúrgicamente para que le extirpen un tumor que estaba alojado en el cerebro y que le podía afectar la motricidad. Sin embargo, a los pocos días, su hija Sofía Pachano calmó a todos sus seguidores y mostró la vitalidad con la que se manejaba su padre ante tamaña operación. En este contexto, el artista apareció en uno de los videos bailando una canción de moda entre los jóvenes.

“Estuve desaparecida unos días de esta red social porque alguien se operó. Y como es Highlander, a las 72 horas le dieron el alta. Y bueno, acá está. Ahora es conviviente por unos días”, manifestó Sofía Pachano en una historia de Instagram, y agregó: “Le sacaron un tumor del cerebro y el señor está impecable”. Luego, cuando decidió agradecer a los profesionales que lo atendieron, su padre apareció en escena y se sumó a enviarles sus saludos a los médicos y doctores.

Aníbal Pachano baila "Dance Crip" de Trueno tras la intervención quirúrgica

Cabe señalar que Pachano fue diagnosticado con un tumor en el pulmón en 2017, que luego avanzó y generó una metástasis en el cerebro. En la última consulta previa a la intervención, los profesionales descubrieron que debían iniciar un procedimiento porque de lo contrario podría tener secuelas en su aparato motriz.

Historia que subió Sofía Pachano, hija de Aníbal Pachano

“Me hago chequeos y en el último salió que había se había agrandado una parte que recubre y que tenía dos opciones. Podía probar con rayos, pero eso es momentáneo porque el tumor sigue estando ahí y la otra opción era extraerlo directamente. Así que decidí ir de una por esta última. Sé que estoy en buenas manos y con un gran equipo médico. Estoy tranquilo”, manifestó Aníbal Pachano en una entrevista con Viviana Saccone en Toda la vida (Net tv).

No solo Aníbal Pachano afrontó la delicada intervención quirúrgica de gran manera, sino que días después apareció bailando en uno de los tantos videos que compartió su hija en las redes sociales. “Anibal Trueno Pachano”, escribió la ex conductora de Cocineros Argentinos, mientras que al artista se lo veía moverse al ritmo de “Dance Crip”, canción del joven rapero Trueno.

Aníbal Pachano continúa con su recuperación con la compañía de su hija. Si bien no específico en qué consiste la recuperación, lo cierto es que se lo ve de buen ánimo, enérgico y lúcido cada vez que Sofía comparte algún contenido en las redes sociales.

El mal momento de salud de Aníbal Pachano

Antes de su intervención quirúrgica, Aníbal Pachano contó públicamente de qué se trataba su complicación de salud. “Bueno, y ahora sí, les voy a contar una primicia para que todos sepan. Así no rompen y la vuelven loca a mi hija”, anunció Pachano al aire de Toda la vida (Net TV), el nuevo programa de Viviana Saccone. “Me voy a operar nuevamente porque tengo inflamado un tumor del lado izquierdo (de la cabeza), que es el área motriz”, sostuvo el artista.

Lejos de ponerle un tono de preocupación al relato, Pachano aclaró que se toma todo este asunto con optimismo. “Está re bueno porque, ¿sabés qué? También hay que decirlo para perder el miedo de las personas. Para mí, yo voy camino a una sanación”, aseveró el bailarín que tiene como legado personal su lucha contra el VIH, el cáncer y la diabetes.

Aníbal Pachano contó que se someterá a una cirugía

“Uno va llegando a determinados límites que tenés que traspasar y a veces no sabés cómo. Entonces te buscás cosas externas que no te aportan, no te ayudan. Te rodeás de gente nociva. El éxito también te envuelve en una situación”, aclaró y remarcó que se siente “un tipo absolutamente exitoso”.

“Así como te cuento desde que era chiquito, a los 12 años, cuando no tenía para comer y revertí una situación. A cómo me recibo de arquitecto con todos los honores, a cómo me recibo de artista con todos los honores. Entonces me parece que uno tiene que agradecer”, reflexionó el artista.