Anita Espasandín reaccionó a los rumores que aseguran que Benjamín Vicuña sigue enamorado de Pampita

Desde que Benjamín Vicuña y Anita Espasadín se conocieron, apostaron al romance y avanzaron a paso firme. Recientemente, la flamante pareja cumplió un año de noviazgo y la empresaria decidió festejarlo con un álbum de fotos. Sin embargo, una seguidora escribió que el actor seguía enamorado de Pampita, su exmujer, y ella tuvo una inesperada reacción.

El comentario de una seguidora que desató la fuerte reacción de Anita (Foto: Captura Instagram)

“A la única persona que Benjamín ama realmente es a Carolina. Si no volvieron fue por vergüenza, ya que su pelea fue escandalosa y ella tenía orgullo. Se siguen amando, estoy segura de que más adelante vuelven y se casan”, comentó una mujer en la publicación. "Ay noo Nancyyyy con lo linda que es la vida, que estén con vergüenza hace más de 10 años!!! Ojalá se les vaya pronto!“, respondió filosa.

Rápidamente, su respuesta acumuló más de 65 ‘Me Gusta’ y hasta desató otros comentarios que la aclamaron por su reacción. “¡Anita no podés ser tan relajada e inteligente para responder!!! Necesito esa calma en ciertos momentos ja, ja, ja, qué hermosa!!!“, escribió una usuaria.

La filosa respuesta de la economista a su seguidora (Foto: Captura Instagram @anita.espasandin )

Sin embargo, este no fue el único comentario que llamó la atención. Fiel a su estilo -romántico, idílico y sentimental-, Vicuña le dedicó unas palabras a su novia: “El mundo se hace pequeño a tu lado”. El mismo sumó más de 165 ‘Me Gusta’ y otros tantos comentarios que halagaron al actor.

El tierno comentario que Benjamín Vicuña le hizo a su nueva novia (Foto: Captura Instagram)

El álbum de fotos publicado por Espasadín hace un repaso por su relación. Con estas postales, la pareja dejó en claro no solo su espíritu aventurero, sino también el gran presente que atraviesan.

Algunas de las fotos que Anita eligió para conmemorar el primer aniversario con su novio (Foto: Instagram @anita.espasandin )

En una de las fotografías, posan abrazados y radiantes al pie de una imponente escalera de piedra rodeada de una frondosa vegetación, lo cual refleja complicidad, ternura y un amor que parece estar más vivo que nunca; mientras que en otra, se los puede ver durante un paseo en moto.

La pareja se muestra muy enamorada (Foto: Instagram @anita.espasandin )

Cabe recordar que Espasandín y Vicuña se conocieron en febrero de 2024 en París, durante un viaje del galán; allí el actor pudo conocerla más a fondo después de haberla visto antes en otros lugares. El romance se desarrolló a partir de ese encuentro y la pareja blanqueó su relación posteriormente, al mostrarse en eventos públicos como la gala de la Fundación Discar, en septiembre de 2024.