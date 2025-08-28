Cochito López habló por primera vez sobre su supuesto encuentro con Pampita

Durante el mes que Pampita estuvo separada de su novio, Martín Pepa, circularon varios rumores sobre un encuentro fugaz que habría tenido con Juan Manuel ‘Cochito’ López. Aunque la modelo lo desmintió, el piloto fue abordado por el móvil de Puro Show (eltrece) y dio declaraciones al respecto, pero no fueron muy contundentes.

El periodista le preguntó al automovilista si había alguna provincia de Argentina que le guste más que otras y si La Pampa también le gustaba. Con una leve sonrisa, Cochito dijo que sí. Además, comentó que tiene “un montón de amigos”. Incluso, el periodista le consultó por qué había hecho una mueca. “Porque ya sé por donde viene. Tengo un montón de amigos de La Pampa, obviamente, me encanta”, expresó.

El conductor de Puro Show, Matías Vázquez, puso en duda las declaraciones de CochitoLópez

Fue en ese momento que el periodista le preguntó por el rumor que circula: que Pampita habría ido a la casa de él, ubicada en un country en zona norte y, como habría tenido la licencia de conducir vencida, el piloto se habría acercado hasta la puerta para que la dejaran ingresar. “No bueno, no sé… ya declaró Pampita todo eso, ya contó todo”, aseveró.

“¿Por qué van a desconfiar de la palabra de ella? Si lo desmintió, hay que creerle. Digo lo mismo que dice ella, no voy a ponerme a decir algo diferente”, afirmó en medio de risas y finalizó: “Sí, la conozco, obviamente, todo el mundo la conoce a Pampita. Cara a cara. Tenemos amigos en común. Solo eso“.

Tras reconciliarse con su novio, Pampita se mostró muy enamorada de Martín en la cena anual del Comedor Los Piletones de Margarita Barrientos Fabián Malavolta - LA NACION

Cabe destacar que tras la entrevista, Matías Vázquez, conductor de Puro Show, puso en duda las declaraciones de Cochito López. “No lo conozco al chico, pobre, no quiero juzgar a alguien que ni siquiera conozco, pero se estaba haciendo el pavote. ¿Viste cuando te da la sensación de que alguien no lo quiere negar, quiere que se sepa? Me dio esa sensación, quizás me equivoco“, reflexionó.

Por su parte, Pochi, panelista del programa, acotó: “Aparte estuvo cuando ella estaba separada, no es que está tonteando mientras que ella estaba con Pepa. Entonces, no tiene nada de malo, el pibe es un bombón. Si lo fue y la pasó bien, está buenísimo“.

Qué había dicho Pampita sobre el supuesto encuentro con Cochito López

Una semana atrás, la modelo participó de la gala de la revista Para Ti y fue abordada por varios medios de comunicación. Entre las preguntas que le hicieron, una fue sobre su supuesto vínculo con Cochito López. “¿Qué deporte te gusta más, el polo o el automovilismo?“, le dijo el notero de Puro Show.

Pampita negó el encuentro con Cochito López

“El polo. No entiendo por qué me preguntás eso”, respondió Carolina. En ese momento, el periodista le comentó que circulaba el rumor que la vinculaba con el automovilista. “Ay, otro más”, expresó en tono irónico. “Ya me inventaron con alguien en España, después me inventaron con un actor, después me inventaron con Joaquín Furriel. Todas las semanas me van a conseguir uno nuevo para inventar“, agregó.

Y para despejar todo tipo de dudas, concluyó: “Estoy muy tranquila y muy feliz de estar de novia con Martín. Nos dimos cuenta de que nos queríamos mucho, que había mucho amor y estamos en eso, probando y dando nuestra mejor versión para que funcione”.