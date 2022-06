Tamara Báez compartió una foto de L-Gante sin tatuajes en la cara y sorprendió a todos

No hay dudas de que L-Gante es uno de los cantantes más reconocidos del momento y todo lo que hace da que hablar. Sus canciones no paran de escucharse y el público lo recibe con gritos y aplausos. Es muy activo en redes sociales y comparte con sus fanáticos varios momentos de su vida y su familia. Pero ahora, su pareja Tamara Báez reveló una foto inédita de su juventud, cuando aún no tenía el rostro cubierto de tatuajes, e impactó a todos.

Elián, mejor conocido como L-Gante, atraviesa un gran presente profesional y su carrera continúa en asenso. Participó del show de Tini Stoessel donde cantaron juntos “Bar” y el público no paró de gritar y aplaudir. Su vida personal también atraviesa un buen momento, sigue en pareja con Tamara Báez, su novia de todo la vida y juntos crían a su pequeña hija Jamaica.

La influencer y el cantante de cumbia 420 son padres de Jamaica, quien nació en septiembre de 2021

El cantante de cumbia 420 tiene un estilo muy establecido y lleva el rostro, y gran parte del cuerpo, cubierto de tatuajes. Sin embargo, ahora su novia reveló una foto inédita donde se lo pudo ver sin ninguna marca en la cara. Como Tamara no podía dormir invitó a sus seguidores a hacerle preguntas y, entre las respuestas compartió la foto que impactó a todos.

“¿Hace cuánto estás con Elián? Perdón, es la intriga”, le preguntó una seguidora y la respuesta de Tamara fue: “Hace mucho, mucho, mucho”. La influencer acompañó sus palabras con una foto que tenía en su computadora donde se la pudo ver junto a L-Gante hace unos cuantos años, cuando aún no tenía tatuajes a los costados de la cara.

Tamara Báez compartió una foto de L-Gante sin tatuajes en el rostro y sorprendió a todos (Foto: Instagram @tamibaez429)

A su vez, Báez aprovechó el ida y vuelta en Instagram para responder algunas inquietudes o preguntas de sus fans, desde cómo es la convivencia y el vínculo entre ellos hasta la crianza de su pequeña hija Jamaica. Sin embargo, la pregunta más reiterativa fue cuánto tiempo lleva en pareja con el intérprete de “L-Gante Rkt”. Con una foto donde se los pudo ver abrazados - ahora ya con tatuajes- con las manitos de su beba a la vista, Tamara respondió: “Es mi meme. Hace 8, 9, años. Ni sabemos la fecha de aniversario. Imaginate”, escribió.

Tamara respondió varias preguntas de sus seguidores, entre ellas cuánto tiempo lleva en pareja con el cantante (Foto: Instagram @tamibaez429)

Esta no es la primera vez que Tamara revela información e imágenes sobre sus primeros años junto al cantante. Hace un mes, cuando su novio cumplió 22 años le dedicó una tierna postal donde se los vio dándose un beso. El click captó el romántico momento y en el epígrafe escribió: “De chiquitos” y reveló que la imagen correspondía a sus primeros años como novios. También compartió fotos de la época en la que atravesaban la dulce espera de Jamaica, su bebé que nació en septiembre de 2021.

En mayo, L-Gante, Tamara y Jamaica recorrieron las calles españolas donde realizaron varios paseos y muchas compras (Foto Instagram @lgante_keloke)

Para coronar el buen presente que atraviesan juntos, en mayo la pareja se fue de vacaciones a España para descansar, relajarse y recargar las energías. Disfrutaron de las playas, las propuestas gastronómicas, muchos paseos y unas cuantas compras. También Tamara compartió que compraron “ropa por kilo” e incluso tuvieron que usar el cochecito de la pequeña Jamaica para poder trasladar todo lo que llevaron.