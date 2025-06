La historia de amor de Maxi López y Daniela Christiansson: del flechazo en una cena a esperar su segundo hijo juntos

Hay veces que las historias terminan para que surjan otras nuevas. No hay reglas, tiempos, ni lugares, y a veces hay razones que la razón desconoce. Corría 2014 cuando el exfutbolista de River, Maxi López, conoció Daniela Christiansson, una modelo sueca. Él venía de una escandalosa separación de Wanda Nara, la madre de sus tres hijos, y buscaba reacomodar su vida. Desde el primer momento buscaron preservar su intimidad y a pesar de todo lo que sucedía a su alrededor - desde entredichos hasta citas en la justicia y reclamos económicos- hicieron todo lo posible por resguardar su vínculo. Y lo lograron. Pasaron once años desde aquel primer encuentro, en el día más romántico del año. Hoy son una consolidada pareja que vive en Suiza con su hija Elle, de dos años, y se prepara para, próximamente, agrandar la familia.

Daniela Christiansson y Maxi López se conocieron en un restaurante de Milán el 14 de febrero de 2014, pero comenzaron a salir seis meses después (Foto: Instagram @danielachristiansson)

La historia de amor entre el exfutbolista de 41 años y la modelo y emprendedora de 33 comenzó con un flechazo, pero de él hacia ella, así que tuvo que hacer mucho mérito para conquistarla. Christiansson estaba instalada en Milán cuando fue con sus amigos a comer a un restaurante. No era un día cualquiera, era el 14 de febrero de 2014, el día de San Valentín y tan solo unas horas antes había finalizado, por teléfono, la relación con su novio de cinco años. En ese lugar -por casualidad u obra del destino- estaba Máxi López y un amigo en común los presentó. Después fueron todos a un boliche y él empezó a buscarla, pero ella prefirió quedarse en la pista de baile. Sin embargo, no se dio por vencido.

“Al día siguiente nos juntamos otra vez en un restaurante, mi amigo había armado todo para que fuera Maxi, pero yo no sabía. Al final me pidió mi número de teléfono y así empezó todo. Hizo mucho para conquistarme. Fue a verme al Fashion Week de Milán y yo pensaba ‘ay no, por favor, ¿por qué me sigue así?’. Igual, no nos pusimos de novios enseguida, creo que él tuvo una relación con otra sueca, y yo seguí con mi vida de soltera. Seis meses después retomamos contacto y empezamos a salir", reveló la modelo en diálogo con ¡Hola! Argentina en diciembre de 2022.

Christiansson junto a los tres hijos de López y Wanda Nara (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Si bien ellos intentaban llevar un perfil bajo, igualmente estaban en el ojo público por la relación anterior de él. En 2007, y a sus 23 años, Maxi López inició un noviazgo con Wanda Nara, que entonces tenía 20 años. Al año siguiente se casaron y formaron una familia: el 25 de enero de 2009 nació Valentino, el 18 de diciembre de 2010 Constantino y el 20 de febrero de 2011 Benedicto. Establecieron su vida familiar en Italia, pero en 2013 todo se desmoronó. Se separaron y ella comenzó una relación con Mauro Icardi, excompañero de él en el Unione Calcio Sampdoria de Italia. De hecho, a partir esto surgió el término “icardiar” que significa “robarle la novia a un amigo”.

Tras la separación, el exmatrimonio pasó varios años enfrentados mediática y legalmente. Ella se casó con Icardi y tuvieron dos hijas, Francesca e Isabella. López, por su parte, afianzó su relación con su novia mientras continuaba con su carrera deportiva. Primero vivieron en Italia, después tuvieron un paso por Brasil hasta que regresaron a Europa. En junio de 2021, el ex River se despidió del fútbol. El último equipo que jugó fue el US Sambenedettese.

La pareja vivió en Milán, Río de Janeiro y Londres; actualmente viven con su hija en Ginebra (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

Ese mismo año, el futbolista le propuso casamiento a su novia. Al principio ella no se dio cuenta, pero luego compartió un video en las redes para mostrar el romántico momento. “Para mis 30 me regaló un anillo delante de nuestras familias. Todos estaban emocionados y yo no me daba cuenta de que era uno de compromiso. La mamá de Maxi filmaba y él estaba con lágrimas en los ojos y ahí me dijo lo que era. ¡Yo no lo podía creer! Ahora estoy esperando el casamiento", reveló la modelo durante la entrevista. Sin embargo, dejó en claro que la boda era un proyecto a largo plazo. Según trascendió, hasta el momento no pasaron por el altar.

Así fue la propuesta de casamiento de Maxi López a Daniela Christiansson

La llegada de Elle, su primera hija

Cuando comenzó su relación, López tenía tres hijos pequeños y para él, volver a ser padre no era tan sencillo. En 2018, antes de la mudanza a Río de Janeiro, la modelo le dio un ultimátum. Le dijo: “Tengo que saber si vamos a formar una familia juntos, porque vos sos el hombre de mi vida, pero necesito saber si yo soy la mujer de tu vida; si no me quedo en Europa y sigo con mi carrera”. Él le respondió que tenía el mismo plan, pero que aún no estaba en la misma página. Lo que siguió fue una nueva etapa en Brasil, propuesta de casamiento y posteriormente la decisión, en conjunto, de buscar su primer hijo. En septiembre de 2022 anunciaron que estaban en la dulce espera y el 31 de marzo de 2023 le dieron la “bienvenida al mundo”, en Londres, a Elle.

La pareja en la dulce espera de su hija Elle (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Así como fueron recelosos de su intimidad, tras el nacimiento de su hija la pareja intentó preservarla y no mostró su rostro en las redes sociales. Con el correr del tiempo flexibilizaron esta regla y comenzaron a publicar tiernas fotos y videos de ella. La bebé llegó para unir a la familia. Valentino, Constantino y Benedicto asumieron, por tercera vez y ya con experiencia, el rol de hermanos mayores. Paralelamente, con el paso de los años, la relación del futbolista y Wanda Nara mejoró mucho y de hecho la mediática expresó públicamente y en más de una oportunidad su cariño y respeto tanto hacia la niña como su madre.

La pareja le dio la bienvenida a su hija Elle el 31 de marzo de 2023 (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Esta reconciliación amistosa entre el exmatrimonio hizo que resonaran rumores de crisis entre el exfutbolista y su pareja. A principios de este año, López se instaló en Buenos Aires y acompañó a la madre de sus hijos mayores en medio de su separación de Mauro Icardi, con quien, cabe mencionar, él tiene una pésima relación. La modelo se quedó en su casa de Suiza y trascendió que ella habría decidido no acompañarlo porque “no se banca el mundo Wanda”, según palabras del periodista Juan Etchegoyen en Intrusos (América TV). No obstante, el exfutbolista lo desmintió.

Los tres hijos de Maxi López y Wanda Nara pasaron las últimas fiestas en Suiza (Foto: Instagram @danielachristiansson)

En mayo de este año, López y Nara compartieron una cena en Milán, luego de que ella saliera de la audiencia del juicio de divorcio de Icardi. Las imágenes no tardaron en viralizarse y la propia Christiansson salió a defenderlos y expresó su apoyo hacia la conductora. “Por acá está todo bien. No es un drama que mi pareja cene con la mamá de sus hijos. Es lo mejor para todos, y sobre todo para los chicos, que después de años de guerra, por fin haya paz (más aún ahora cuando hay otra guerra en curso), y que puedan manejar las cosas con calma”, indicó en su cuenta de Instagram, donde acumula un millón de seguidores.

En la dulce espera por segunda vez

Este miércoles 25 de junio, la pareja, que actualmente está instalada en Suiza, anunció públicamente que su familia sumará a un nuevo integrante y que la pequeña Elle se convertirá en hermana mayor.

Maxi López y Daniela Christiansson esperan a su segundo hijo en común (Foto: Instagram @danielachristiansson)

“Esta fue la sorpresa más hermosa. No podemos esperar a conocerte”, reveló la modelo en un posteo de Instagram con los hashtags “bebé en camino”, “metas familiares”, “embarazada” y “felicidad”. Según reveló, está embarazada de 13 semanas. López, que será padre por quinta vez, expresó su emoción y alegría por volver a sumar un nuevo momento especial a una historia de amor que la lleva once primaveras y les esperan muchas más.