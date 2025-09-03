LA NACION

La incómoda decisión que tomó Luck Ra para definir un triple empate en La Voz Argentina

El jurado del concurso televisivo se vio envuelto en una encrucijada al tener que eliminar a un participante

Luck Ra definio el triple empate entre los participantes de La Voz Argentina
El programa La Voz Argentina (Telefe) ingresó en la etapa final. Con una gran cantidad de concursantes que siguieron en carrera y, otros tantos, que quedaron en el camino, el jurado compuesto por Luck Ra, Soledad Pastorutti, el dúo Miranda! y Lali Espósito deben tomar decisiones cruciales para darle forma a su equipo de cara al fin del certamen.

Así fue como en la emisión de este martes, Luck Ra debió tomar una determinación entre tres concursantes que estaban bajo su tutela, quienes igualaron en la puntuación de los demás jurados y uno de ellos quedó eliminado.

Luck Ra, jurado de La Voz Argentina, tomó una decisión que modificó el armado de su equipo
Este segmento llamado Rounds consiste en escuchar a los ocho cantantes de cada equipo, de los cuales tres quedan seleccionados para pasar a la siguiente etapa y los otros cinco quedan a merced de la calificación de los coaches.

Nicolás Behringer, el dueto de Enrique y Tomás Olmos, y Emma Roach, pasaron a la siguiente instancia por su contundente repertorio en el escenario. Luego, mediante la modalidad de “puntaje secreto” por parte de los jurados -exceptuando a Luck Ra-, Nicolás Occhiato confirmó que Thomas Dantas y Federico Mestre se sumaban a los anteriormente mencionados.

Luck Ra eligio a sus tres participantes de La Voz y el resto quedo sujeto a decision del jurado
Lo que sucedió luego descolocó a todos: se produjo un triple empate entre Natalie Aponte, Lucas Barros y Eduardo Desimone, lo que puso contra las cuerdas a Luck Ra, quien debió decidir, según su criterio, quiénes dos seguían en carrera y quién era el eliminado.

Finalmente, el cantante de cuarteto decidió que Natalie Aponte y Lucas Barros continúen y, por el contrario, Eduardo Desimone quedó eliminado.

Eduardo Desimone quedó eliminado de La Voz Argentina
“Yo los quiero mucho. Es una situación durísima, pero bueno. Hay alguien que lo hizo bien y hay otro que lo maté e intentó darlo todo igualmente, así que estoy en esa”, cerró el intérprete de “La morocha”.

