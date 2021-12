El inesperado cambio en la cuenta de Instagram de Benjamín Vicuña que desconcertó a sus seguidores

Benjamín Vicuña sorprendió a los usuarios luego de que hiciera un cambio en su perfil en Instagram. Sin dar explicaciones, el actor chileno reemplazó su nombre y se renovó completamente en la red social donde tiene más de dos millones de seguidores.

El viernes pasado, el chileno cambió el usuario “@benjavicunamori” por “@benjaminvicuna.ok”. Si bien no dio detalles de los motivos de la modificación, al parecer su anterior denominación tenía relación con el Centro Cultural Mori, del cual es fundador junto a su colega, Gonzalo Valenzuela.

Benjamín Vicuña hizo un cambio en su nombre de usuario de Instagram Instagram

De esta manera, la expareja de Eugenia ‘la China’ Suárez decidió utilizar únicamente su nombre personal para titular la cuenta, en la que lo siguen más de 2.400.000 personas.

Benjamín Vicuña decidió poner su nombre y apellido personal en Instagram, dejando atrás la anterior denominación Instagram

La emotiva reflexión de Benjamín Vicuña al cumplir 43 años

El actor regresó a Buenos Aires hace poco luego de pasar un tiempo en Chile y lo hizo de la mano de un proyecto personal que lo tiene muy entusiasmado: un perfume que llevará su nombre.

Interceptado en su llegada por un móvil de Intrusos (América), Vicuña se mostró amable y contestó una pregunta en relación a qué espera para esta nueva etapa que está viviendo, luego de su separación de la China Suárez, ocurrida hace apenas cuatro meses.

Benjamín Vicuña y Eugenia 'la China' Suárez se separaron en agosto

“Espero básicamente salud, amor, cariño. Espero que mis hijos estén bien. Lo mismo que esperamos todos. Y corregir algunas piezas para estar mejor, para jugar mejor”, respondió con cortesía.

El cronista quiso ahondar un poco más y quiso saber qué cosas le faltaba aprender en la vida a Vicuña, y él respondió: “Muchísimas. A ser feliz y a disfrutar el momento”.

Respecto a si le gustaría volver a enamorarse, Benjamín no titubeó y aseguró: “Me encantaría, por supuesto. Todos tenemos, iba a decir ‘el deber’, pero creo que es mejor decir ‘el derecho’ a hacerlo. El amor es hermoso y tengo mucho amor. Gracias a dios tengo mucho amor de mis amigos, de mi gente, de mi familia, de mis hijos. Yo creo en el amor en todas sus formas”.

La China Suárez y Benjamín Vicuña tiene dos hijos en común: Magnolia y Amancio (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

Finalmente, ante la consulta por su opinión al respecto de la entrevista de la China Suárez con Alejandro Fantino, el actor chileno se mostró reticente a responder

El actor se encuentra en una etapa muy reflexiva y así lo expone en sus redes sociales. Con motivo de su cumpleaños número 43, compartió una serie de fotos y escribió un sentido mensaje.

La sentida reflexión de Benjamín Vicuña en el día en que cumple 43 años Instagram: @benjavicunamori

“Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro. Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser. Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto. Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron”, precisó.