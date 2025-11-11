Así fue el reencuentro de Johnny Depp con sus fans argentinos en la puerta de Telefe

Johnny Depp fue el invitado estrella de Cortá por Lozano (Telefe). Además de promocionar su nueva película como director, Modigliani, tres días en Montparnasse, revelar detalles sobre sus amistades con grandes figuras de Hollywood y contarle al mundo entero que es un fanático de las empanadas argentinas, el actor se tomó algunos segundos para saludar a sus fanáticos argentinos.

Terminada la entrevista en los estudios de Martínez, el intérprete de clásicos como El joven manos de tijeras, Pesadilla en la calle Elm y Piratas del Caribe, salió por la puerta principal y se acercó junto a una enorme comitiva a tomarse fotos y firmar autógrafos a personas de todas las generaciones.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el intérprete se acercó a un niño pequeño, que había sido alzado por sus padres al pasar la barrera de contención. Al verlo asustado, Johnny decidió agacharse a su altura y saludarlo con un “choque los cinco”. A su vez, le preguntó su nombre en perfecto español y le sacó una sonrisa. Al ver que sus padres filmaban el encuentro, el actor le hizo una seña al niño para que lo abrazara y pudieran tomarse la clásica foto.

También una joven en silla de ruedas se acercó al vallado y le pidió que le firmara su libro. Otros fanáticos, en cambio, quisieron guardar su firma en la piel para luego tatuársela como recuerdo de una tarde mágica en Buenos Aires. Incluso, reconocidas figuras del espectáculo argentino lograron tener su foto con Depp; Entre ellas, Evangelina Anderson, Wanda Nara, Hernán Drago, Costa y Vicky Xipolitakis.

Johnny Depp junto a sus fanáticos argentinos (Foto: Captura de pantalla Telefe)

El recibimiento lo tomó realmente por sorpresa a Depp, quien en diálogo con Vero Lozano reconoció que aún se sorprende por las muestras de afecto que le hacen llegar sus fanáticos en todos los rincones del mundo. “No sé si alguien se puede acostumbrar en algún momento a eso. Creo que uno se siente bendecido de tener el apoyo, de ver esa demostración de respeto, de amor, de aceptación; la gente me ha mantenido vivo”, reveló con humildad.