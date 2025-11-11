A qué vino Johnny Depp a la Argentina

Johnny Depp arribó al país para participar en un evento y recibir una distinción especial. Su agenda, la cual se mantiene en reserva, genera gran expectativa entre sus seguidores.

¿Por qué Johnny Depp está en la Argentina?

La estrella de Hollywood llegó a la Argentina para la avant première de su película Modigliani, tres días en Montparnasse en el Cinemark de Palermo. Además, el actor se trasladará a La Plata, donde recibirá el título de “visitante ilustre” de la capital de la provincia de Buenos Aires, y recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y el Teatro Coliseo Podestá.

Modigliani, tres días en Montparnasse, la nueva película dirigida por Depp

El recorrido de Johnny Depp por Buenos Aires

Durante su primera estadía, el actor recorrió San Telmo y visitó el taller de Juan Carlos Pallarols, platero de renombre internacional. También sorprendió al visitar el Teatro Colón, donde saludó a artistas y músicos que ensayaban para Disney en Concierto: Un Recorrido Sinfónico.

Johnny Depp en el Teatro Colón

Joaquín Catarineu, integrante del elenco de la obra, declaró a LA NACION: “Él vino de visita a la Argentina, específicamente a conocer el Teatro Colón. Tuvo la gentileza de saludarnos a todos; le contaron un poco del show, que justamente tiene un gran instrumental de Piratas del Caribe, llevada adelante por la Orquesta Sinfónica del Colón. Estaba agradecido por todo eso y muy conmovido por la belleza del teatro”.

La primera visita de Johnny Depp a la Argentina

A principios de este año, el actor estadounidense visitó Argentina tras pasar por Punta del Este. Jorge “Corcho” Rodríguez lo invitó a su casa en San Isidro, donde grabó temas en La Roca Power Studio, fundado por Rodríguez, Eddie Kramer (el ingeniero de grabación de Kiss, Led Zeppelin y Jimi Hendrix, entre otros), y César Gueikian, presidente de Gibson Guitars. Depp y Rodríguez son amigos desde hace dos años y comparten su pasión por la música y el arte.

Johnny Depp junto a Jorge "Corcho" Rodríguez durante su visita a la Argentina a comienzos del 2025

Los conflictos legales de Johnny Depp

Después de varios conflictos legales, el actor regresó a la escena pública, participando en festivales internacionales y recuperó parte de su imagen. Antes de 2022, sus problemas legales se relacionaron con disputas financieras y demandas laborales. En 2017, demandó a su exadministrador Joel Mandel y a su abogado Jake Bloom por presunta mala gestión de su fortuna. En 2018, un asistente de rodaje lo acusó de agresión durante la filmación de City of Lies, pero, el juicio con su exesposa Amber Heard marcó un antes y un después tras demandar a su exesposa por un artículo en The Washington Post en los tribunales de Virginia. El veredicto fue parcialmente favorable.

Johnny Depp y Amber Heard atravesaron un juicio por difamación que se llevó a cabo en Virginia

El juicio, transmitido en vivo, se convirtió en un fenómeno global. Aunque no regresó por completo al circuito de los grandes estudios, Depp logró reposicionarse con proyectos europeos e independientes como Jeanne du Barry y Modigliani, Tres días en Montparnasse.

Nuevas relaciones amorosas

Después del juicio contra Heard, el protagonista de Piratas del Caribe salió con Joelle Rich, abogada británica que lo representó en su anterior demanda por difamación. En 2024, inició una relación con Yulia Vlasova, modelo y esteticista rusa.

