Autos y departamentos: las millonarias sumas en dólares que Maradona repartió entre sus hijas y sus ex

Los gastos diarios que Diego Maradona tuvo desde 2014 hasta el día de su muerte en beneficio de sus familiares directos, como así también de sus parejas y exparejas, alcanzaron exactamente la cifra de 4.699.629 dólares. Mucho se comenta acerca de lo generoso que era el astro del fútbol mundial y el solo hecho de recorrer con paciencia los números lo demuestra. Los nombres de quienes recibieron su ayuda pertenecen a su círculo más íntimo: Dalma y Gianinna; sus hermanas; Verónica Ojeda (y su hijo Dieguito Fernando); Jana; Diego Junior; Claudia Villafañe; y Rocío Oliva fueron las destinatarias del dinero. ¿En concepto de qué Maradona les giraba dinero? La lista es amplia: desde el blindaje de una camioneta hasta el pago de una obra social.

En la contabilidad que llevaban en detalle en el estudio del abogado Matías Morla, exapoderado de El Diez, Rocío Oliva figura en primer lugar de los destinatarios de dinero: recibió US$1.410.882 en el total acumulado durante los últimos siete años; sigue Verónica Ojeda, con US$910.638; Claudia Villafañe, con US$900.000; Dalma Maradona, con US$554.870; Gianinna, con US$500.863; luego aparece el rubro “Hermanas Maradona”, con US$237.039; Jana, con US$107.457; y Diego Junior, con US$77.879.

En general los gastos corresponden a coberturas de seguros de autos, patentes, teléfonos celulares, medicinas prepagas, viajes en avión, algún que otro “retiro”, cuotas alimentarias, compras, blindajes y arreglos de camionetas, obsequios, mensualidades, pagos de expensas, cable y servicios públicos, visas, ayudas a otros parientes, gastos de odontología, y algún otro rubro que aparece clasificado como “regalo”.

Año a año, nombre a nombre

Dalma y Gianinna

Empezando por 2014, fecha en que comienza la registración contable, puede observarse con relación a Gianinna Maradona una asignación de 38.000 dólares por un “Vuelo privado” con fecha 23 de junio. Y tres “retiros” en el mismo mes por un monto de 187.000 de la misma moneda, siempre según la contabilidad del estudio de Morla. Otro “retiro” importante de la hija del Diez se computa el 16 de enero de 2015, por US$58.685.

Los gastos corrientes de Maradona, entre 2014 y 2020

En cuanto a Dalma Maradona, el 13 de marzo de 2017 se puede leer: “Donación Diego a Dalma: 300.000 dólares”. Y con fecha 10 de mayo: “Viaje hijas y amigos, por 378.754 dólares”. También vale destacar que mes a mes, desde enero de 2015 hasta septiembre de 2020, se registra este concepto: “SMG Seguros autos Dalma, Gianinna y Claudia”, que quedó incorporado al débito automático.

Verónica Ojeda

Maradona y Verónica Ojeda estuvieron ocho años en pareja. De su relación nació Dieguito Fernando, el hijo más chico de Maradona. En la registración se ve la relación -contable, al menos- que siguió entre ambos. Respecto a los importes de mayor trascendencia asignados a Verónica Ojeda, el 16 de junio de 2014 se detalla: “Scania (el camión que obra en su poder) + vuelo privado Verónica Ojeda” por el monto de US$81.727. El 15 de septiembre del mismo año se suma: “Seguro + patente camioneta Verónica, por US$96.998″.

Sin embargo, el 10 de noviembre de 2014 se agrega un ítem llamativo: el blindaje de su camioneta Toyota, por US$24.775.

Los gastos corrientes de Maradona, entre 2014 y 2020

Claudia Villafañe

No todos son gastos de prepaga o seguros de camionetas. En la contabilidad registrada por el estudio de Morla figura, con fecha 30 de enero de 2015, el préstamo que Maradona le hizo a Claudia Villafañe por US$900 mil. Ese dinero, con Diego aún en vida, había sido objeto de disputa. “Le presté US$900 mil, no solo no me la devolvió, me la mandó a Suiza”, había dicho en su momento el propio Diego, en una nota donde trató a su exesposa de “ladrona”.

Los gastos corrientes de Maradona, entre 2014 y 2020

Recién en ese 2015 con fecha 2 de noviembre aparece la primera ayuda para una de sus hermanas: es el ítem “Mensualidad Elsa Maradona + sobrino” con 4201,68 dólares. ¿De qué más se hacía cargo Maradona? Según los registros, del abono de la prepaga Swiss Medical para sus hermanas. El 4 de abril de 2018 se registró: “Mensualidad Elsa Maradona + Ana + Rita, por 3001 dólares”.

Diego Junior

Diego Junior figura en 2016, cuando recibe un aporte de 25.472 dólares en concepto de “Obsequio, regalo y viaje”. En 2017 la suma se incrementa a 48.109,81 dólares por “Viajes + auto (un Mercedes Benz)”. Y el 14 de noviembre de 2019 se agrega otro monto en dólares, por US$4296,28.

Los gastos corrientes de Maradona, entre 2014 y 2020

Rocío Oliva

La última pareja del exjugador había quedado en el ojo de la tormenta cuando la familia de Diego le prohibió entrar al velorio en la Casa Rosada. Desde entonces, en programas de TV y redes sociales, hubo acusaciones cruzadas sobre los beneficios obtenidos por cada “bando” que pareció armarse en torno a la herencia.

De acuerdo con los registros, Rocío Oliva es la que acapara la mayor variedad de conceptos e ingresos superlativos. El 23 de mayo de 2016 se observa: “Seguros + regalo Mónica + Médico Mónica + Inmueble Rocío: 155.277 dólares”. ¿Quién es Mónica? Es Mónica Islas, la madre de Rocío.

Los gastos corrientes de Maradona, entre 2014 y 2020

Y el 5 de agosto del mismo año aparece: “Gastos: visas, seguros, Swiss Medical, compra Los Berros (casa), viaje + teléfono Mónica (su madre)”. Todo por un total de 347.855,55 dólares. Ese gran desembolso en dólares se trata de la casa de Bella Vista, San Miguel, que compró la expareja del Diez.

No fue el único gran aporte de Maradona en su entonces pareja. El 5 de octubre Diego compra un auto y está registrado como gasto de Rocío: “Compra BMW + ropa Mónica + Swiss Medical + teléfono Mónica: 78.796,97 dólares”.

Jana

Jana Maradona siempre aparece con su cuota alimentaria (como su hermano Dieguito Fernando), el pago de su telefonía celular, la prepaga Swiss Medical y algún obsequio. Y un viaje el 24 de julio de 2017 por 5009,84 dólares como el monto más alto de todos los registrados a su favor.

Los gastos corrientes de Maradona, entre 2014 y 2020

Un vistazo al 2020

En 2020, el año de la muerte de Diego, los importes más significativos adjudicados son para Rocío Oliva, el 17 de febrero de 2020, por 77.074,70 dólares en concepto de “Camioneta, remodelación casa Rocío”. Y el 18 de octubre de 2020 por 58.606,88 dólares para “Compra camioneta Verónica”.

Más polémica por más propiedades

No es todo. Además de estos gastos corrientes hay otros por valores aún mayores y millonarios asignados a viviendas adquiridas en beneficio de sus cinco hermanas, Dalma y Gianinna, Verónica Ojeda, más las propiedades mencionadas aquí y registradas a nombre de Rocío Oliva.

El jueves 8 de abril a última hora surgió otra novedad relacionada con los departamentos de Miami: se trata de un fallo de la Justicia de Estados Unidos. Los magistrados del Tribunal 11° del Circuito Judicial del Condado de Miami Dade aceptaron la solicitud del resto de los herederos, Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando -que habían reclamado tener derechos sobre los inmuebles allí ubicados hasta que concluya el trámite de sucesión-, a ser parte de la causa que tiene a Claudia Villafañe como principal imputada y a la que se le reclaman 2.5 millones de dólares.

Este trámite continúa porque Maradona le había iniciado en vida a través de su abogado, Matías Morla, un juicio a su exmujer, demandándole que ella entre 2000 y 2003 compró seis departamentos en Miami por 6.237.000 dólares, figurando como soltera cuando se interpreta que todavía estaba casada con El Diez.