Halftime show del Super Bowl LX: el inusual requisito para actuar junto a Bad Bunny

Bad Bunny es el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX y no estará solo en el escenario, ya que necesitará un “equipo de campo” que le acompañe. Las vacantes para formar parte del elenco estaban abiertas al público en general, pero existen estrictos requisitos físicos que han impresionado a los fans.

Requisitos para estar con Bad Bunny en el show de medio tiempo

El Conejo Malo dice no a los “short kings”, apodo que reciben los hombres de baja estatura, ya que uno de los principales requerimientos para ser parte del elenco de campo es medir 5′10″ (1,78 metros) y 6′1″ (1,85 metros) de altura, de acuerdo con Backlit LLC, la empresa de contratación de personal.

Fan se queja de los requisitos para formar parte del elenco de campo de Bad Bunny

Algunos otros de los requisitos físicos para formar parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX son:

Complexión delgada y atlética.

Capacidad de usar y moverse con disfraces que pesen hasta 40 libras (18 kilos).

Capacidad de usar disfraces que cubran completamente el cuerpo, incluida la cabeza, los brazos y los pies, durante períodos prolongados.

Comodidad al trabajar cerca de otros artistas durante períodos prolongados.

Capacidad para permanecer de pie y caminar durante períodos de tiempo prolongados.

Capacidad de aprender y ejecutar instrucciones de movimiento.

Capacidad para moverse rápidamente en el campo y trabajar bajo presión del tiempo.

La vacante (que ya se encuentra cerrada) también mencionó que las solicitudes con experiencia eran preferibles, especialmente aquellas que hayan formado parte de artes de marcha, puedan realizar movimientos en sincronía y sepan comprender y seguir direcciones escénicas.

La remuneración económica que recibirán las personas seleccionadas será de US$18,70 por hora, y solo estuvo dirigida a quienes cuentan con autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Fans de Bad Bunny sorprendidos por los requisitos para actuar en el Super Bowl

Algunos de los fanáticos del artista puertorriqueño reaccionaron en las redes sociales ante los estrictos requisitos físicos para formar parte del elenco de su cantante favorito, de acuerdo con USA Today.

“Es una locura”, aseguraron algunos, mientras que otros lamentaron no cumplir con la estatura, y unos más se dirigieron directamente a Benito Antonio y le cuestionaron por qué hacía eso a los bajitos.

El elenco de campo hará coreografías en el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny (ARCHIVO-Will Heath/NBC vía AP) Will Heath - NBC

Backlit LLC dejó muy claro que la estatura era uno de los requisitos más importantes para participar en el espectáculo, sin contar que sería verificada durante los ensayos, los cuales se llevarán a cabo muy cerca del Levi’s Stadium, donde será la final de la National Football League (NFL, por sus siglas en inglés).

Por otra parte, los que sí cumplen con los requisitos físicos tomaron la noticia como una señal y una oportunidad para las personas altas, además de que grabaron todo el proceso de envío de sus solicitudes, ya que la empresa reclutadora también pidió fotografías y medidas de los participantes.

Cuándo y cómo ver el show de medio tiempo del Super Bowl LX

El espectáculo tendrá lugar el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Recientemente, el famoso compartió un adelanto de la “fiesta latina” que tendrá lugar en el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

El Gran Juego está programado para las 18.30 hs (ET), y Bad Bunny iniciaría su show tras los dos primeros cuartos, por lo que podría presentarse entre las 20.00 hs y las 20.30 hs (ET), de acuerdo con cómo avance el partido durante la primera mitad.

Bad Bunny necesita a personas que midan al menos 1,78 metros para su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX (Facebook/Bad Bunny)

El halftime show del Super Bowl LX será transmitido en vivo en canales como

NBC

DAZN

Disney+

ESPN

NFL Game Pass

Telemundo

Aunque todavía no se sabe quiénes serán los invitados a cantar junto a El Conejo Malo, algunos de los nombres más sonados son los de Karol G, Rosalía, Drake, Jhay Cortez, Rauw Alejandro, Ñengo Flow, Arcángel y Cardi B.