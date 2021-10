Bautista, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, recordó a su hermana Blanca: “Me quería mucho”

Bautista(13), el hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña, habló por primera vez públicamente de su hermana Blanca, quien murió en septiembre de 2012 por una neumonía hemorrágica. En el marco de uno de los primeros capítulos de Siendo Pampita (Paramount +), el adolescente abrió su corazón se refirió a los recuerdos que tiene de la niña.

En las últimas horas, Bautista volvió a estar en boca de todos. A diferencia de las últimas veces en las que, por ejemplo, celebró haber alcanzado los 200.000 seguidores en Instagram, o cuando se supo que le “robaba” prendas a Roberto García Moritán (44), en esta ocasión el adolescente habló de su familia, más precisamente de su hermana mayor.

Benjamín Vicuña junto a su hija Blanca, que murió el 8 de septiembre de 2012 Instagram: @benjavicunamori

Nueve años transcurrieron desde que Blanca murió en una clínica de Las Condes, en Santiago de Chile. Cuando la tragedia golpeó a su familia, Bautista tenía solo cuatro años. Sin embargo, pese a su corta edad, la tiene muy presente.

Pampita, Benjamín Vicuña y sus hijos Blanca y Bautista durante unas vacaciones familiares en Punta del Este Archivo

“Me acuerdo que Blanca me quería mucho y me trataba bien”, relató en el reality. Además, hizo alusión a la manera particular que tienen para recordarla cada 15 de mayo, fecha en la que cumpliría años.

“Soltamos globos porque es una manera de enviarle un mensaje diciéndole cosas lindas, como que la queremos y la extrañamos. Para mí, Blanca nos cuida siempre”, concluye el testimonio de Bautista visiblemente conmovido.

El 15 de mayo de este año Blanca hubiese cumplido 15 años. Con motivo de esa fecha tan especial Pampita y Vicuña, acompañados por amigos y familiares, organizaron un sentido homenaje. Además, la modelo inauguró una plaza en Pilar con el nombre de su hija.

Construcción de la plaza Blanca Vicuña en el hogar Santa Marta de Derqui

A pocos días de haberse convertido en mamá de Ana a finales de julio, se cumplió el noveno aniversario de la muerte de Blanca. En dicha ocasión, la conductora no pudo evitar las lágrimas durante una entrevista con Julia Zenko en su programa Pampita Online (Net TV).

Horas después, la jurado de La Academia explicó cómo elaboró el duelo y cómo vive su círculo íntimo la falta de su primera hija. “Para los chicos es algo que siempre está presente. En la familia es algo que vivimos con mucha naturalidad, que se habla y si alguno quiere decir algo, lo dice”, sostuvo.

Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain junto con sus hijos homenajearon a Blanca

Por su parte Benjamín Vicuña, que no suele hablar en público de Blanca, sí le dedica sentidos posteos en sus redes sociales cuando llega alguna fecha especial.

Semanas atrás, al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de la niña, compartió una foto de ella y expresó: “Sigue brillando, mi niña, que la noche asoma nuestras almas a las ventanas y podemos rozar tu pelo como una caricia, como una bicicleta estelar con rueditas que viaja, como mariposas que confunden a los amantes, como señales que caen en forma de gotas sobre mi cara, lágrimas dulces, mi amor”.