Pampita contó cómo se siente a dos meses de haber sido madre

El 22 de julio, Pampita Ardohain se convirtió en mamá nuevamente. Fruto de su relación con Roberto García Moritán, la modelo dio a luz a Ana, su quinta hija. A los pocos días de haber salido del Sanatorio Otamendi, retomó sus actividades laborales, algo que le valió muchas críticas. Al volver a la televisión, orgullosa lució todos los cambios físicos producto del embarazo e incluso fue elogiada por sus compañeros de equipo.

Como es costumbre, en cada inicio de Pampita Online (NET TV), la conductora presenta a sus panelistas de la misma manera que Mirtha Legrand lo hace con sus invitados. Uno a uno van ingresando, muestran su look y dan un adelanto del material que prepararon para la jornada.

El primero en ingresar en la última emisión fue Gabriel Oliveri. Queja de por medio por no haber estado presente en el programa anterior, frenó sus declaraciones para dar “una primicia” que sorprendió a la modelo. “Lo que quería decir y contarle a la gente es que Pampita se va a hacer temporada en Carlos Paz ¡Mirá lo que es esto!”, bromeó. “Primera vedette”, agregó la locutora del ciclo.

Pampita lució su físico a poco de haber sido mamá

Mientras recibía una lluvia de elogios, Ardohain posaba con una musculosa blanca y una camisa color mostaza. “Sos Flor Marcasoli”, agregó Oliveri, haciendo referencia a las curvas de la conductora y comparándola con la famosa vedette.

Tras haber escuchado a sus compañeros, Pampita tomó la palabra y dijo divertida: “Por favor, me siento como a los 20″. Al escucharla, su compañero volvió a destacar lo bella que la veía y le aconsejó: “Lo único que tenés que hacer es bajar la escalera. No bailás, no cantás ni nada”. Después de este intercambio, continuaron con el programa.

El nacimiento de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán

La primera hija de la modelo y el empresario nació el 22 de julio a las 9:30 en el Sanatorio Otamendi. En un parto que duró cerca de diez horas, Ardohain cumplió su deseo de convertirse en madre por quinta vez.

Mientras disfrutaba de los primeros días de vida de la bebé, en La Academia (eltrece) fue reemplazada por Guillermina Valdés y, en su programa, por Denise Dumas. No obstante, fue poco el tiempo que estuvo ausente ya que siempre había afirmado que, tras tener a su hija, retomaría todas sus actividades laborales adaptándolas de la mejor manera posible para que convivan con su reciente maternidad, algo que le valió muchas críticas de personas dentro y fuera del medio.