Benjamín Amadeo recordó un duro cruce con Cris Morena: “¿Dónde te pensás que estás?”

Benjamín Amadeo estuvo invitado este miércoles a Los Mammones (América), donde dio detalles de la única vez que tuvo un cruce con Cris Morena, creadora de Casi Ángeles, serie en la que el actor trabajaba.

“¿Te peleaste fuerte con Cris Morena alguna vez?”, preguntó Jey Mammon en el segmento de preguntas y respuestas del ciclo, “Las 21 a las 21″. “Cris se enojó conmigo una sola vez y tenía toda la razón del mundo. Desmitifiquemos esto que los productores se enojan, nosotros también les damos argumentos”, contestó Amadeo.

Una vieja foto de Cris Morena y Benjamín Amadeo junto a otros conocidos actores que trabajaron en las tiras de la productora: Lali Espósito, Benjamín Rojas y Peter Lanzani Twitter: @soycrismorena

“Estábamos grabando Casi Ángeles, la segunda temporada, y a veces, cuando terminaba la jornada laboral, que hace estragos, uno escucha lo que quiere escuchar. Entonces, cuando uno está en un set, hay una frase que es ‘Benja, liberado’, que es que terminó tu día y te podes ir”, comenzó a relatar el actor y músico.

“Yo salí, entonces Claudia, que era nuestra compañera de producción, me dijo: ‘Benja, andá a cambiarte’, pero yo escuché que estaba liberado, así que me fui al cine que está cerca de la autopista y me compré unos pochoclos”, siguió.

“Nosotros o grabamos hasta las ocho de la noche o nos liberamos a las dos de la tarde, así que era perfecto. Me fui a ver cualquier película que daban. Estaba con los pochoclos, me sonó el teléfono y era Claudia, la que me había ‘liberado’, que me dice: ‘Benja, ¿estás cambiado que entrás ahora?’. Le dije: ‘Voy para allá’. Corté y llegué 40 minutos tarde”, contó Benjamín ante la risas de todos en el programa.

“Entré al estudio y veo a Cris salir del control. ¿Viste cuando un jugador pega una patada y ya sabe que lo sacan de la cancha? Me sentía así. Entré pidiendo disculpas. ‘¿Dónde te pensás que estás?’. No le mentí, le dije que estaba en el cine. Un beso grande a Cris”, concluyó el actor.

Días atrás, Claudia Lapacó confesó en Los Mammones que llegó a comunicarse con Cris Morena para pedirle trabajo en un momento de su vida. “Primero me llamaron para Floricienta, para trabajar en 14 capítulos a los que fui encantada. Siempre fueron muy amables conmigo, tanto Cris como los chicos”, aseguró la actriz.

“Después hacen ese otro programa, Casi Ángeles, y mis nietas me dijeron: ‘Vos tenés que ir’. Así que llamé al productor y le dije: ‘¿No tenés un bolo para mí?’. Y sí, dije eso, por mis nietas”, reveló ante la sorpresa de todos. “Al final me metieron algunos capítulos, muy lindos, y yo fui muy feliz”, culminó.

LA NACION