El actor y exdiputado explicó los motivos por los que participará del banderazo del 17 de agosto

El actor y exdiputado radical Luis Brandoni habló esta mañana sobre el banderazo del 17 de agosto, convocada en redes sociales para manifestarse en contra de la reforma judicial y de las medidas del Gobierno en relación a la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

El actor consideró que la citada reforma está destinada a "lograr la impunidad, que es una forma de indulto" y que "la mayor interesada es la vicepresidenta" Cristina Kirchner. Con respecto de la idea de realizar una manifestación en tiempos de aislamiento social oblitagorio, el intérprete señaló: "Nos vamos a cuidar con todos los protocolos".

Brandoni habló esta mañana con el programa El fin de la metáfora, de Radio 10, sobre su participación en el banderazo de mañana, conocida como #17A. En primer lugar, aclaró que él no era uno de los organizadores de la marcha, que simplemente apoyó mediante la grabación de un video. "Yo hace más de 15 días que recibo invitaciones en mi celular para la marcha, no quiero aparecer como responsable de esto porque no lo soy en absoluto", señaló.

Más adelante, el intérprete de Esperando a la carroza comenzó a desgranar cuáles eran para él los motivos que impulsaban la manifestación de mañana. "Las razones son muchas, una situación que proviene de la cuarentena, algunos episodios que vivimos como la liberación de más de 400 condenados por un pretexto banal por el coronavirus, esto es algo que impactó mucho en la sociedad".

Luego, Brandoni se refirió al proyecto de reforma judicial que el presidente Alberto Fernández presentó a finales de julio y que será tratada en el Congreso. Consideró que esta iniciativa era "una aspiración del Gobierno de lograr un propósito central que es la impunidad, que no vayan presos los que cometieron delitos".

"El estado está tomando la decisión de tratar de lograr la impunidad, que es una forma de indulto y la mayor interesada en esto es la vicepresidente [Cristina Kirchner], que no quiere ni siquiera un indulto porque eso sería reconocer que alguien cometió un delito y ni siquiera eso quiere. Y la gente se opone a que pase eso", agregó.

"La gente que tiene la voluntad y la necesidad de expresarse tiene el derecho y la obligación de cuidarse para no tener que pagar nosotros un precio que deberíamos pagar", señaló

Brandoni aclaró que él no es abogado, pero dijo: "No se necesita ser abogado, es obvio para un ignorante como yo que la señora no quiere juicios. Soy simplemente un ciudadano que tengo el olfato y la experiencia de tener 80 años y de haber padecido muchos gobiernos peronistas y el estilo es el mismo: la prepotencia, la violencia, la arbitrariedad. Como dijo [Juan Domingo] Perón: 'para los amigos todo, para el enemigo, ni justicia'".

"Nos vamos a cuidar"

Cuando el conductor del programa, Iván Schargrodsky, le preguntó a Brandoni sobre qué opinaba de las declaraciones del vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, que había dicho que no era "conveniente" hacer una marcha "en este contexto", el actor contestó: "La gente que tiene la voluntad y la necesidad de expresarse tiene el derecho y la obligación de cuidarse para no tener que pagar nosotros un precio que deberíamos pagar".

"Nosotros nos vamos a cuidar, vamos a hacerlo con todos los cuidados y los protocolos que corresponden -expresó-, pero yo le pregunto a Santilli cómo creció el contagio después del acto del 20 de junio y cuánto después de la manifestación de más de 70 ciudades argentinas el 9 de julio".

Luego dijo que el Presidente "debería darnos una palmada después de cinco meses de paciencia de la gente en lugar de decir que no hay cuarentena y que de ahora en más si hay más infecciones la responsabilidad es nuestra".

Consultado acerca de si él en particular le tenía miedo al coronavirus,respondió: "No le tengo miedo al virus, porque el miedo es un sentimiento que paraliza y a mí me pasaron muchas cosas en la vida y no me podía paralizar. Por eso lo perdí hace mucho tiempo el miedo, y no lo volví a encontrar".

Finalmente, sobre la aparición de un cuerpo que podría tratarse de Facundo Castro Astudillo, el actor señaló: "Si fuese Facundo, sería de una gravedad extraordinaria el episodio".