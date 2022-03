Furiosa, Brenda Asnicar contó su versión del altercado que vivió en un bar de Miami: “Todo tiene un límite”

Un par de días atrás, Brenda Asnicar se convirtió en la protagonista de una nueva polémica luego de que varios programas de televisión relataran un supuesto altercado que vivió en un restaurant de Miami, Estados Unidos. De acuerdo a lo relatado, la situación terminó con intervención policial. La historia creció a pasos agigantados a medida que más medios la levantaban y, en medio de este fenómeno, la ex Patito Feo emitió un comunicado oficial para desmentir todo lo que se dijo sobre esa noche.

Brenda Asnicar desmintió el supuesto altercado que vivió en un abr de Miami

En Intrusos (América), Laura Ubfal contó que la actriz había ido a un exclusivo bar de Miami y que, antes, preguntó si no podían hacerle un descuento en la consumición a cambio de un par de menciones. A pesar de que la rechazaron, decidió asistir de todas maneras. Una vez allí, pidió un cocktail pero el mozo se negó a servirle ya que no llevaba consigo su DNI. De acuerdo a las leyes del estado, no se le puede vender alcohol a personas sin identificación.

Furiosa, Asnicar habría comenzado una discusión en donde alegó a su estatus de celebridad para conseguir lo que buscaba. Pero no tuvo éxito y, desde el bar, convocaron a las autoridades. “El manager del restaurante le reiteró que no podían venderle alcohol. Finalmente, ella se calmó y entendió todo. Partió cabeza gacha, no hubo cóctel y tuvo suerte que no terminó presa”, detallaron en el programa.

El comunicado de Brenda Asnicar luego de que trascendiera su supuesto altercado en un bar de Miami (1/3) instagram @basnicar

Al día siguiente, Brenda rompió el silencio y, a través de un comunicado en sus redes, aclaró qué fue lo que sucedió esa noche. “No es mi estilo responder a quienes que por un punto de rating o simplemente para causar daño, mienten sobre mi persona. He aprendido a tolerar y perdonar porque no me interesó nunca ‘alimentar’ esta forma perversa de participar de un juego mediático al que no pertenezco”, comenzó.

Y agregó: “Pero todo tiene un límite y este viernes me encontré en una situación sumamente incómoda y agraviante al ver y escuchar en algunos programas dedicados al espectáculo -luego replicado en las páginas web de otros medios- una historia insólita, falsa e injuriosa sobre lo que me sucedió el día jueves 24 de marzo en un bar de Miami”.

El comunicado de Brenda Asnicar luego de que trascendiera su supuesto altercado en un bar de Miami (2/3) instagram @basnicar

A continuación, relató con detalle lo que realmente vivió. “Ese día fui con una amiga a tomar algo a un bar de la Avenida Collins. Nos pidieron el documento para vendernos una copa de vino, así son las normas en USA y está muy bien. Pero no les sirvió el documento argentino que portaba para mostrar en estos casos y me pidieron el pasaporte que no llevaba conmigo por motivos obvios de seguridad”, dijo y especificó que también presentó fotos del mismo y su registro de conducir. “Pero no les resultó suficiente”, manifestó.

“A partir de allí todo se tornó raro y con mi amiga nos sentimos maltratadas y discriminadas, ya que no parecían darle el mismo trato al resto de los consumidores del lugar. Pedimos hablar con el responsable del bar y, ante la negativa, preguntamos el nombre de la persona cuya actitud discriminatoria provocó la situación para dejar asentada una queja por el maltrato recibido, pero se negaron. Para no prolongar innecesariamente este episodio extraño preferimos no permanecer más ahí y nos fuimos al bar de al lado”, explicó Asnicar.

El comunicado de Brenda Asnicar luego de que trascendiera su supuesto altercado en un bar de Miami (3/3) instagram @basnicar

Asimismo, apuntó contra las versiones que indicaron que intentó pedir un canje, que apeló a su condición de famosa y que, desde el bar, debieron llamar a la Policía. Para finalizar, informó que dio instrucciones a su abogado para que inicie las acciones legales necesarias en contra de quienes intentaron dañar su imagen.