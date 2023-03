Confirmaron el romance de Camila Homs y José “El Principito” Sosa y revelaron un importante dato de la relación

escuchar

Una vez más, Camila Homs vuelve a ser el centro de atención por cuestiones referidas a su vida sentimental. Tras su escandalosa separación de Rodrigo De Paul -padre de sus dos hijos Francesca y Bautista-, estuvo en pareja durante un par de meses con Charly Benvenuto. Sin embargo, ahora el amor volvió a tocarle la puerta, ya que se la vio a los besos el fin de semana con José Sosa, otro futbolista que supo portar la camiseta de la selección argentina. Pero ahora, las especulaciones se convirtieron en certezas, puesto que se confirmó su relación.

En muy poco tiempo, Homs supo posicionarse como una de las figuras mediáticas del 2022. Su separación del campeón del mundo estuvo envuelta en polémicas desde el día uno, con indirectas en redes sociales y un conflicto que escaló hasta la justicia. Mientras su ex rearmó su vida con Martina “Tini” Stoessel, ella abandonó la casa que compartían en Madrid y se instaló en Buenos Aires con sus hijos y, en los últimos días, aparecieron imágenes suyas con un misterioso hombre en un boliche. “Ella estaba re copada, muy divertida, muy arriba, me dijeron que re chapaban, que estuvieron a los besos toda la noche”, contó Estefi Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine) tras la viralización de la foto.

Camila Homs, a los besos con un exjugador de la selección

Luego se supo que se trataba de José Sosa, futbolista de Estudiantes de La Plata de 37 años. Si bien las imágenes que circularon hablaron por sí solas, generaron duda con respecto a si fue un encuentro casual o previamente programado. Sin embargo, eso quedó aclarado en las últimas horas. “Este encuentro no se dio de un momento para otro, sino que viene de hace tiempo, por lo menos de hace dos semanas”, aseguró Juan Etchegoyen el jueves en Mitre Live - l ciclo que se emite de lunes a viernes a las 17 a través de las redes sociales de la radio-.

Tras los rumores, confirmaron la relación de Camila Homs y José Sosa (IG @radiomitre)

“El romance es un hecho, lo tengo confirmado”, afirmó el periodista, quien mencionó que la información llegó de parte del entorno del futbolista y dio más detalles de la relación y cómo surgió: “Ellos viven en el mismo edificio, se conocieron, pegaron onda, casi como amor a primera vista”.

En este sentido, el conductor compartió un importante dato que daría cuenta de cuan en serio serían marcharía la relación: “Ella ya conoce a las hijas de él, están a full”. Cabe destacar que el futbolista está separado de Carolina Alurralde, madre de sus mellizas Rufina y Alfonsina, de siete años.

Camila Homs fue pareja de Rodrigo De Paul y ahora encontró el amor de la mano de otro futbolista Instagram / @camihoms

Asimismo, Etchegoyen destacó, que, desde el entorno de José Sosa, se sorprendieron con las imágenes que circularon, donde se pudo ver a ambos muy cerca: “Según lo que me cuentan José, no es de ir a boliches. Lo que me dicen es: ‘Debe estar muy enamorado para ir porque la verdad nunca lo vimos adentro de uno, es un pibe muy tranquilo’”.

José Sosa, que fue visto a los besos en un boliche con Cami Homs el fin de semana, tiene una larga trayectoria como futbolista en varios países de Europa, y un paso por la selección nacional Ig / @JoseSosa23

El hombre en cuestión es José Sosa, quien debutó en la Primera de Estudiantes de La Plata en 2002. En 2007 pasó a jugar, durante cuatro temporadas, en el Bayern Múnich y tuvo una estadía por clubes europeos. A su vez, el futbolista también vistió la camiseta albiceleste: formó parte del plantel de Checho Batista, que ganó el oro en Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y estuvo en la lista previa de 26 futbolistas para llegar a la Copa del Mundo de Brasil 2014, pero finalmente no fue convocado.

