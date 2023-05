El guiño virtual entre Camila Homs y José Sosa que reavivó el rumor de romance

escuchar

Camila Homs y José Sosa empiezan a darle forma a la incipiente relación que están atravesando. Una vez difundidos las imágenes y videos de ambos en un boliche a los besos y abrazos, se empezó a indagar hace cuánto salían la modelo y el actual jugador de Estudiantes de La Plata. Según afirman, ambos empezaron a darle formalidad al asunto y no ocultan su amor ante las cámaras.

“Ella estaba re copada, muy divertida, muy arriba, me dijeron que re chapaban, que estuvieron a los besos toda la noche”, comentó Estefanía Berardi en el programa LAM. A partir de ese momento, el nombre del Principito, como lo apodan a Sosa, comenzó a estar latente en el mundo del espectáculo.

La misma periodista, un tiempo después, siguió de cerca la evolución de esta pareja y en las últimas horas un detalle en sus redes sociales fue una pieza más que se sumó al rompecabezas. Es que tanto Homs como Sosa se empezaron a seguir en sus cuentas de Instagram y comienzan a dar cada vez más pistas de este romance. “Se empezaron a seguir”, informó Estefi.

Cami Homs empezó a seguir a José Sosa

Con un presente en diferentes ámbitos, Cami Homs, la expareja de Rodrigo De Paul, con quien tiene dos hijos llamados Francesca y Bautista, es una de las tantas posibles participantes que tiene en la mira Marcelo Tinelli para una nueva edición del Bailando, un formato que se transmitirá en América y que cuenta con varias personalidades confirmadas como Moria Casán.

Por su parte, Sosa, de 37 años, integra el plantel de Estudiantes de La Plata, donde está cumpliendo su segundo ciclo en la institución que lo vio nacer y donde fue campeón en el año 2006. Con escasa participación en el equipo titular, el Principito suele integrar las nóminas de convocados e ingresa en los complementos para darle una ayuda a sus compañeros en la zona de ataque, donde cumple las funciones de volante creativo.

Camila Homs reveló el “tipo de hombre” que le gusta

De la mano con su relación con José Sosa, la protagonista de esta historia visitó el programa La jaula de la moda, conducido por Horacio Cabak en Ciudad Magazine y dejó algunos tips sobre sus gustos personales. A la hora de abordar sobre la vestimenta, la modelo fue contundente.

“¿Hay alguna prenda que vos digas ‘no, así no, me la bajaste completamente’?”, interrogó Cabak a su entrevistada. Del otro la respuesta fue: “Y ahora viste que la moda cambió un montón, pero el pantalón recto no me gusta”, dijo Homs, convencida y aclaró que le prefiere pantalones más “chupines y sueltos”.

A su vez, resaltó: “El pantalón gigante me gusta. Esos jeans rectos que no son gigantes pero que marcan la cintura y como que no tienen forma de nada, no. En cambio, el pantalón grande, bien grande, me encanta”. De inmediato, en las redes sociales se hicieron eco de esta declaración y pusieron como un modelo perfecto a De Paul, su expareja, quien suele utilizar pantalones holgados en su outfit.

