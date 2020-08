Bal comparó a su madre con un personaje de la película Madagascar Crédito: Prensa LaFlia

Las relaciones entre padres e hijos siempre dan que hablar, y en especial si se trata de una familia de famosos. Esta vez, fue Federico Bal quien compartió una divertida imagen en sus redes sociales para parodiar a su madre, Carmen Barbieri.

Este miércoles por la noche, Barbieri abrió la pista del Cantando 2020 con un look muy particular que no pasó desapercibido y provocó una avalancha de memes en las redes sociales. Era el turno de la ronda de rock nacional y la actriz apareció con una abultada peluca rubia y una vincha, fiel a los años 70.

De todas las parodias relacionadas a su atuendo, sin dudas la de su hijo fue la que resultó más desopilante. "¡Te amo! ¡Sos hermosa! ¡Sos lo mejor que me pasó en la vida, te amo!", escribió el mediático en su cuenta de Twitter, donde subió una foto de su madre comparándola con la jirafa de la película Madagascar.

Rápidamente, los usuarios reaccionaron con más contenidos humorísticos sobre Barbieri y la publicación de Bal.

La performance de Carmen Barbieri

A pesar de haber sufrido un esguince en el tobillo, Barbieri no quiso estar ausente en esta nueva ronda de rock nacional del Cantando 2020. Consultada por los conductores, Laurita Fernández y Ángel De Brito, la capocómica contó: "Fui al baño con los lentes, el barbijo, la máscara... Estaba cuidada pero no veía y me caí".

"Decí que sé caer, porque me caigo mucho. Caí de espaldas. Tengo los tobillos chiquitos y miren ahora", relató, mostrando la tobillera que está obligada a utilizar para poder pisar bien. Después, contó que volvió a caerse durante la pasada general de esta nueva propuesta. "Caí, toda vestida de Mimí Pons", bromeó en referencia a la vestimenta que le tocó llevar.

Luego, junto a su compañero Mariano Zito brindó una versión de "El extraño de pelo largo", de Roque Narvaja.