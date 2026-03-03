Mauro Icardi compartió una foto con su perro y sorprendió por su tamaño: qué raza es y cuáles son sus características

Además de ser una figura consagrada en Turquía, sobre todo para quienes siguen de cerca al Galatasaray, equipo de fútbol al que se unió en 2023, Mauro Icardi logró ganarse un lugar en el mundo del espectáculo con el inicio de su relación con Wanda Nara, el escándalo mediático que trajo el ‘Wanda Gate’ y su noviazgo actual con María Eugenia la ‘China’ Suárez. En medio de su vida en el Medio Oriente, el futbolista publicó una foto con su perro Tano y sorprendió a todos.

El futbolista publicó una foto con su perro Tano y sorprendió a todos (Foto: Instagram/@mauroicardi)

“Imponente a la vista. Inmensamente noble por dentro. Y también está Tano que quería una foto”, escribió el rosarino en la descripción del posteo que realizó en su cuenta de Instagram, donde acumula 14 millones de seguidores. En el carrete se lo ve posar relajado al aire libre con un ropa deportiva negra y gorra.

Tano muy cerca de Mauro (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Las imágenes capturan momentos de mucho afecto: el perro lo abraza con una pata, le lame la cara y ambos miran a cámara bajo un cielo azul brillante y un entorno de jardín con árboles secos. Sin embargo, fue el tamaño del can lo que más llamó la atención de quienes quisieron interiorizarse sobre el tipo de raza y sus características.

Se trata de un Cane Corso (o Mastín Italiano), una raza de origen romano que se destaca por ser un protector nato y un guardián de familia extremadamente leal. Es un perro grande y musculoso que puede pesar hasta 50 kilos. El ejemplar que acompaña a Mauro es de color atigrado, con una mandíbula potente y cabeza cuadrada.

Tano es un Cane Corso (o Mastín Italiano), una raza de origen romano que se destaca por ser un protector nato y un guardián de familia extremadamente leal (Foto: Instagram/@mauroicardi)

En cuanto a su personalidad, aunque su aspecto impone respeto, es un animal muy equilibrado, inteligente y profundamente afectuoso con sus dueños. Como se ve en las postales, disfruta mucho del contacto físico y suele crear un vínculo de mucha complicidad con su “manada” humana. Es un perro que combina una fuerza física imponente con una sensibilidad y fidelidad únicas.

Un detalle no menor del Cane Corso es que se lo llama “perros sombra”. A diferencia de otras razas grandes que son más independientes, estos perros tienden a seguir a su dueño a todos lados y necesitan contacto físico constante, lo que explica por qué en tres de las cuatro fotos el perro está pegado o encima del joven de 33 años.

En octubre de 2025, el futbolista publicó postales junto a este imponente Cane Corso (Foto: Instagram/@mauroicardi)

El Cane Corso posee rasgos únicos que lo distinguen de otros molosos. A diferencia del Dogo de Burdeos, que es más pesado y siempre de color rojizo con arrugas profundas en la cara, el perro de Icardi es atlético y de piel firme. Por otro lado, el Presa Canario presenta una estructura más rústica y una expresión de severidad absoluta. Tano destaca por su pelaje atigrado y una agilidad felina que no tienen los otros mastines.

Maxi López reveló el apodo que le quedó a Icardi después del escándalo con Wanda Nara

A pesar de este presente tranquilo, el pasado de Icardi aún resuena en los medios. Durante una charla con Martín Cirio, Maxi López lanzó una pregunta que no pasó desapercibida: “¿Hay un nombre para un Tatiano?”.

Maxi López reveló el apodo que le quedó a Mauro Icardi después del escándalo

El conductor respondió con el término “Icardiada”. Sin embargo, el exfutbolista sorprendió con su propia definición al asegurar que al jugador lo llama “Voldemort”, porque es alguien a quien “no se puede nombrar”.