Oscar González Oro cruzó en vivo a Carlos Maslatón por sus pronósticos sobre la Argentina: “Estás mintiendo”

Este miércoles por la mañana, Oscar González Oro y Carlos Maslatón se cruzaron en vivo. Durante la emisión de Desayuno americano (América TV), ambos discutieron por la crisis económica argentina y la visión del analista respecto de cómo continuará la situación. En un fragmento de la charla, los ánimos se caldearon y ambos protagonizaron una fuerte disputa.

La agenda de los últimos días en la Argentina estuvo dominada por la subida del dólar blue. El cambio en la cotización de la divisa norteamericana en su versión paralela generó incertidumbre y descontento en la población, ya que tiene impacto directo en la inflación y la caída del salario.

Ante esa situación, la discusión se apoderó de la escena y existen distintos análisis sobre lo que ocurrirá con la economía argentina a largo y mediano plazo. Dentro de todas las opiniones, la de Maslatón siempre llamó la atención, por su positivismo. El analista de mercados financieros considera que la suba de la divisa norteamericana y la crisis actual dará pie a un período de prosperidad económica para el país.

Esa mirada, que ya había sido cuestionada, levantó aún más polémica durante las últimas horas cuando Maslatón participó en la mesa del programa de Pamela David y Oscar González Oro se sumó mediante videollamada desde Uruguay. El panelista de Duro de Domar (C5N) reiteró su pronóstico de que en un futuro cercano la economía se acomodaría y que los ingresos vencerían al aumento de precios.

Oscar González Oro cruzó a Carlos Maslatón por su pronóstico frente a la crisis económica: "Estás mintiendo"

Al tomar la palabra desde su hogar, González Oro cuestionó con dureza la postura de Maslatón y sus expresiones. En su primera intervención, el periodista estimó que muchos usuarios en las redes sociales y televidentes del programa enviaron mensajes para mostrar su descontento con la visión del analista. “Puteen todo lo que quieran”, atinó a responder.

A continuación, el “Negro” acusó a su interlocutor de no decir la verdad: “Vos decís que los sueldos van a superar a la inflación. Estás mintiendo”. “Yo digo que va a pasar eso. No estoy mintiendo, es una opinión”, contestó Maslatón casi sin inmutarse.

Oscar González Oro y Carlos Maslatón discutieron por el futuro de la Argentina Captura

Luego de esa primera respuesta, subió la apuesta y se levantó la temperatura de la charla: “Vos que me descalificás por estar positivo en la Argentina. Vos estás vendido en Argentina, te fuiste. Yo estoy comprado en Argentina. Vos no confiás en el país, yo confío en el país”. “Yo no estoy vendido a nadie”, estalló González Oro ante el comentario.

Después de discutir sobre esta cuestión privada, se volvió a la charla sobre la actualidad argentina. Allí, el periodista le recriminó el contraste entre su análisis y los indicadores económicos: “No la querés ver la realidad. No se por qué no la querés ver siendo economista, no lo entiendo”.

Sobre el final de este fragmento del programa, Maslatón repitió su argumentación. “Para mí, terminó la caída argentina hace un año y medio y el país en los próximos años va a ir para arriba. Y si te cruzo te lo voy a recordar dentro de dos o tres años”, expresó. Además, por último, agregó que “la economía va por otro lado” con respecto a los problemas institucionales y políticos.

