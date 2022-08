Carmen Barbieri realizó una terapia de regresión e hizo llorar a Tusam: “No es un show”

Semanas atrás, Carmen Barbieri protagonizó un tenso momento en vivo mientras conducía Mañanisima (Ciudad Magazine). Se sometió a una peligrosa maniobra de hipnosis realizada por el hipnotizador y mentalista John Milton, quien le practicó una “torsión cervical”, acción que le habría producido mareos y le impidió ir al programa el día siguiente. Ahora, la conductora dejó atrás el mal momento y decidió ponerse en manos de Leonardo Tusam para hacer terapia de regresión, pero lo que sucedió, hizo llorar al reconocido presentador.

El hipnotizador invitó a la exvedette y madre de Federico Bal hacer una terapia de regresión, para lo cual le explicó que necesitaba relajarse y conectarse con la respiración. Si bien le anticipó que podría no salir, ella se animó y quiso intentarlo. Tusman pidió silencio en el estudio y le solicitó a Carmen que respirara en colores, que inspirara por la nariz en celeste y exhalara en negro y, acto seguido, le propuso traer imágenes a su mente y abrir las puertas “del pasado”.

Carmen se puso en manos de Tusman y se conectó con su infancia (Foto: Captura de video)

Tras varios minutos de ejercitación, en los que Carmen pudo poner en palabras aquello que pasaba por su mente, el hijo del reconocido mentalista comenzó a llevar la hipnosis a su fin. “A la cuenta de tres quiero que abras los ojos y que la primera imagen que veas sea tu puño cerrado”, le dijo. “Respiras profundamente por la nariz, uno, exhalas. Respiras profundamente por la nariz dos, exhalas. Respiras por la nariz y abrís los ojos tres, fija la vista en el puño cerrado. Firmeza, confianza y seguridad en esta imagen, en este símbolo”, agregó.

De a poco, la conductora comenzó a incorporarse y en su cara se reflejaba la emoción del intenso momento que acababa de vivir. “Wow, esto es terrible porque fui a un lugar donde... a ver si puedo explicar... hace mucho no cuento este tema, lo que pasó cuando tenía cinco años. No sé si saben quién fue Pedro Quartucci, un actor muy importante, amigo de mi papá...”, comentó con una mezcla de alegría y melancolía y, en la misma línea, le comentó a Tusam: “Un susto terrible. Pero me hiciste llegar, hasta ahí, totalmente consciente”.

Carmen Barbieri hizo llorar a Tusman

Contento con el resultado de su trabajo, el hijo del reconocido hipnotizador explicó que en este tipo de trabajo uno “no se duerme”, sino que se “navega”. Interesada, Barbieri quiso conocer un poco más del tema y le preguntó cuál es el objetivo que tiene. “Esto sirve para viajar y conectarse con uno”, le explicó. Pero de repente la cara comenzó a cambiarle y los ojos empezaron a cristalizarse. “¿Por qué los tenés lágrimas?”, le preguntó Carmen. “Vos también estás emocionado, no sé por qué”, agregó.

Pero Tusman no podía emitir palabra y se notaba con claridad el nudo que tenía en la garganta. “Me conecté cuando...”, intentó comentar, pero se quebró y no pudo continuar. Tras unos segundos se aclaró la garganta y pudo terminar su oración: “Cuando te acordaste de tu viejo”. “Cuando me acordé de mi papá, ¿te acordaste del tuyo?, ¿tiene que ver esto, te puede pasar mientras haces esto?”, indagó Barbieri. Pero él le aseguró que nunca le pasó algo semejante y pidió disculpas.

“Cuando uno tiene esa relación con los padres tan fuerte, importante y de admiración... Lo quiero tanto a este nene porque lo conozco de chiquito, amaba a tu papá. Te agradezco mucho que hayas venido”, le aseguró Carmen y agregó: “Si es la primera vez que te pasa, seguro lo levantan y se ríen. Lo acepto, todo esto es un show, pero lo que nos pasó recién a nosotros no es un show”, culminó la conductora y dio la señal para ir a un corte comercial y recomponerse.

Tusman se quebró en vivo cuando Cramen habló de su padre (Foto: Captura de video)

La experiencia de Carmen Barbieri durante la terapia de regresión de Tusam

Carmen vivió minutos muy intensos de la mano Tusman, quien le propuso hacer un viaje y abrir algunas puertas del pasado. “Atrás de la puerta está mi papá. Está con un traje claro y me lleva a una mesa enorme en donde está mi abuela, mi mamá, mi tía... están todos, toda mi familia. Es una casa con un patio grande. Tengo 11, 12 años. Y mi papá me hace así (se lleva el dedo índice a los labios en una señal de silencio), que me calle... no sé si hay que darle una sorpresa a alguien”, explicó Barbieri con ojos cerrados. “¡Qué nítido lo veo! Él está bien, feliz”, sumó con pura emoción.

Con el correr de los minutos, la artista siguió las instrucciones del especialista y desbloqueó otros recuerdos de su niñez, particularmente un acontecimiento que tuvo lugar en un zoológico cuando tenía cinco años. “Estoy con mis padres y Pica, que era un asistente de mi papá, frente a la jaula de un gorila, un susto terrible me pego, y ellos están asustadísimos porque hay un hombre, Pedro Quartucci, un actor amigo de mi papá y el gorila casi le arranca el brazo, porque estaban jugando”, comentó. “No lo suelta, hay que pedir ayuda, mi papá gritando. El gorila juega con el brazo, lo suelta y lo tira un tiempo largo. No se lo arranca, pero fue un momento terrible. No me acordaba de esto, lo estoy viviendo, lo estoy viendo”, detalló Barbieri durante la terapia de regresión.