De qué sexo es el bebé que esperan Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini confirmó detalles del embarazo durante una entrevista en LAM (América TV) un día después de anunciar públicamente la noticia. Además, compartió información sobre la fecha de parto y los posibles nombres. La pareja, que transita un momento de gran felicidad, recibió numerosas felicitaciones tras el anuncio.

La confirmación del sexo del bebé

La cantante reveló que junto a Paulo Dybala esperan una niña. Ante la pregunta sobre si preferían niño o niña, respondió: “Me da igual, ¡pero es una nena!”. La declaración generó alegría en el estudio, donde Ángel de Brito manifestó su sorpresa y celebró la noticia junto con el resto del equipo.

Oriana Sabatini reveló el sexo de su bebé

Tras la confirmación del sexo del bebé, la conversación giró en torno al nombre de la niña. Sabatini explicó que tiene una lista de opciones que le gustan desde hace tiempo y expresó que debe elegirlo junto a su marido. La actriz bromeó sobre su intención de imponer sus preferencias. “Tenía algunos anotados y otros que me gustan desde hace mucho, pero bueno… esto es un trabajo en equipo. Nos tiene que gustar a los dos”, afirmó. Sin embargo, con humor aclaró que espera que ganen sus propuestas: “Yo soy media cabeza dura. Me gusta uno y como que te obligo”.

En cuanto a la fecha estimada del parto, la cantante dijo: “Literalmente tengo fecha para el cumpleaños de mi madre, que es el 11 de marzo”. Esta coincidencia puso muy contenta a la futura abuela, Catherine Fulop.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, felices ante la llegada de su primer hijo, que según los médicos llegará el 11 de marzo (Foto: Instagram @orianasabatini)

La reacción familiar ante la noticia

Catherine Fulop se mostró muy contenta con la noticia. La llegada de otra pisciana a la familia generó alegría en la futura abuela. Oriana le comunicó la noticia en persona durante un viaje a la Argentina. Le entregó las primeras imágenes de la ecografía. “Mi madre bien. Se lo dije en persona. Esperé porque yo justo viajaba a Argentina. Le llevé la carpeta con las primeras imágenes de la primera ecografía”, recordó la cantante.

Osvaldo Sabatini se mostró impactado. Oriana relató que su padre inició una etapa enfocada en su rol de abuelo. Canceló un viaje con amigos para priorizar su presencia familiar. “Mi padre terminó y empezó una etapa de su vida que es solo ser abuelo. Entonces, por ejemplo, él tenía organizado un viaje con amigos para el año que viene y ahora es como: ‘No, yo no puedo. Voy a ser abuelo’”, bromeó.

Los desafíos del segundo trimestre

Oriana Sabatini habló sobre los síntomas que presentó en su embarazo

Sabatini describió su estado físico actual. Reconoció que atraviesa un segundo trimestre difícil, ya que, a pesar de estar contenta, manifestó malestar físico y vómitos diarios. También expresó su temor a sufrir náuseas durante el programa en vivo. “Estoy muy contenta, pero me siento fatal porque nadie me avisó que esto era así... Vomito todos los días. Recién Pepe (Ochoa) me dice: ‘Vamos a un corte, si querés andá al baño’. Y yo pensando: ‘¿Llegaré a vomitar antes de que empiece?’”, reconoció.

Además, agregó: “También pensé que capaz tenía que cortar en medio del programa y después iba a salir en todos los periódicos: ‘Oriana corta el vivo de LAM para ir a...’”. Ángel le respondió: “Bueno, nos vamos a volver virales si nos vomitas en vivo”.

El anuncio de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán padres por primera vez

El anuncio oficial del embarazo se realizó a través de un emotivo video en Instagram. Allí, la pareja observa una ecografía. La publicación se volvió viral y generó miles de mensajes de felicitación de fanáticos, colegas y amigos del mundo del espectáculo y el fútbol.

Oriana utilizó emojis de corazones rosas y moños en historias previas al anuncio, lo cual muchos interpretaron esto como una pista sobre el sexo del bebé.

