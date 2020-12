Charlotte Caniggia habló sobre el conflicto de sus padres: "Es horrible"

Charlotte Caniggia opinó sobre la separación de sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, y el conflicto mediático en el que están envueltos Crédito: Instagram

Charlotte Caniggia se animó al mano a mano de Estelita en casa con Jey Mammon por América. Durante la íntima entrevista, opinó sobre el conflicto que mantienen sus padres, Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. "Es una fea situación", manifestó la participante del Cantando 2020.

"Está todo mal ¿no? ¿Vos sos team Mariana?", le consultó Jey. "Yo no me meto, es un tema difícil cuando los papás se separan y uno tiene que tomar algún lado. Pero yo creo que no está bueno tomar ningún lado y quedarse como hijo en el medio. Es horrible, es una fea situación", reconoció la melliza de Alexander Caniggia.

"Es interesante escucharte, porque ustedes, con Alex y tu familia, que parecen que son como de un cuento o fantasía, no son más que dos chicos que están viviendo la separación de sus papás y que además se revolean con de todo", agregó Mammon.

"Es difícil, como hijo uno no quiere opinar, no se quiere meter y ellos se pelean. Pero bueno, uno es hijo y lo mejor que uno puede hacer es no opinar del tema", concluyó la joven en medio de un nuevo enfrentamiento mediático en su familia, por las recientes declaraciones su mamá.