Biopics: las series y películas basadas en las vidas de grandes figuras que se vienen

¿La realidad supera la ficción? Muchas veces no necesitamos más que mirar alrededor, o hacia un pasado más o menos reciente, para descubrir historias apasionantes protagonizadas por personas reales. La intensidad de sus vidas podría encajar perfectamente dentro del registro de, por ejemplo, las tragedias griegas, y encarnar las mismas contradicciones que los personajes de Chejov o Shakespeare: el precio de la fama, la lealtad, la venganza, el amor, el desamor, la soledad y la muerte están signadas en sus existencias.

Bohemian Rhapsody, la biografía de Freddie Mercury, pretendía contar la vibrante historia del líder de Queen y se convirtió en un éxito comercial y en uno de los films más vistos de 2019. Fue galardonada con cuatro Oscars, dos Globos de Oro y dos BAFTA. A sus inesperadas repercusiones, se le sumó -de este lado del mapa- la fiebre causada por la serie sobre la vida de Luis Miguel, dando una muestra más del interés que genera en el público la vida íntima detrás de las figuras públicas e invitando a nueva producciones a ponerse en marcha. Por eso, e l 2022 será definitivamente un año de grandes apuestas para este género.

El amor después del amor

La serie sobre la vida de Fito Paéz, que tendrá un estreno global, relata la infancia y la primera juventud del artista rosarino

El amor después del amor, la serie que recientemente anunció Netflix, mostrará las aventuras de uno de los íconos del rock en español, Fito Paéz, a través del recorrido por sus primeros 30 años de vida. La historia del reconocido músico, cantautor, compositor y director nacido en Rosario, fue reconstruida a partir del propio relato y escritura de Páez.

Elvis

Austin Butler, en la piel de Elvis Presley Gentileza Warner Bros.

Se estrenará en los cines estadounidenses el 24 de junio de 2022 y se podrá ver en la Argentina en salas comerciales a partir del 14 de julio. La biopic sobre “El Rey del Rock & Roll” será protagonizada por Austin Butler, al tiempo que Tom Hanks interpretará a su infame manager, el coronel Tom Parker.

Tráiler de la biopic de Elvis Presley

Según trascendió, el director Baz Luhrmann abordó la historia de Presley a partir de dos enfoques: por un lado, cubrirá su salvaje ascenso a la fama y por otro, la trama se ubicará en sus treinta, momento en que las adicciones comenzaron a controlar su vida.

Michael

La película presentará “un retrato a profundidad del complicado hombre que se convirtió en Rey del Pop” (Foto AP/Rusty Kennedy, archivo)

Michael Jackson tendrá biopic, a cargo del productor de Bohemian Rhapsody Graham King, y se llamará Michael. Variety informó que la producción se está llevando a cabo en colaboración con su familia, y uno de los grandes interrogantes es cómo se abordarán las acusaciones por abuso sexual en su contra, que volvieron a poner al cantante -fallecido en 2009- en el ojo de la tormenta a partir de las revelaciones que dejó el documental de HBO Leaving Neverland.

La transformación de su rostro fue una constante a partir de los años 80 Archivo

La madre de Jackson, Katherine Jackson, dijo en un comunicado que “Desde que Michael era pequeño cuando era miembro de The Jackson 5, le encantaba la magia del cine... Como familia nos sentimos honrados de que la historia de nuestra vida cobre vida en la gran pantalla”. Michael aún no cuenta con una fecha tentativa de estreno.

¡Sigánme!

Amazon Prime Video sigue adelante con su serie biográfica sobre Carlos Saúl Menem LA NACION

El expresidente Carlos Menem tendrá una ficción que hable sobre su vida. La empresa Claxson junto a la productora USA Yulgok Media, adquirieron los derechos por parte de la familia Menem para desarrollar una serie para Amazon Prime Video.

Menem y Duhalde en la campaña con su famosa frase "Síganme" 1989 Archivo

Todavía no se sabe exactamente qué momentos se abordarán, pero no se dejará de lado la extravagante y escandalosa vida del exmandatario. Se tratará de un thriller político mezclado con comedia dramática y se llamará ¡Síganme!, haciendo referencia a la famosa frase de campaña de Menem “Síganme, no los voy a defraudar”. Por su parte Zulemita Menem, hija del expresidente, confirmó que formará parte de la producción.

Carlitos Menem Jr.

El actor Santiago Racca interpreta a Carlitos Menem Jr

Discovery Channel está preparando una biopic sobre el hijo de Carlos Saúl Menem, Carlitos Menem Junior que será interpretado por Santiago Racca. Sin muchos datos aún sobre la producción, en el programa A la Tarde, por América TV, revelaron que tanto Zulema Yoma como Zulemita Menem dieron el visto bueno al proyecto y que el objetivo es dejar en claro la postura de la familia: que Junior, hijo del por entonces presidente de la República, murió asesinado y no en un accidente, mientras piloteaba un helicóptero en marzo de 1995.

Blonde

El biopic de Marilyn Monroe con Ana de Armas se estrenará en Netflix

Blonde se estrenará en 2022 en Netflix, y la compañía aseguró que respetará la visión completa de Andrew Dominik, director y guionista del film. La estrella cubano-española Ana de Armas dará vida a la inolvidable Marilyn Monroe en esta película basada en el libro de Joyce Carol Oates publicado en el año 2000. Dominik descartó recientemente los rumores acerca de las escenas de alto contenido sexual. “Es una película exigente”, dijo el cineasta en una entrevista con New York Post. “Si a la audiencia no le gusta, ese es el maldito problema de la audiencia”, advirtió luego de confirmar que se incluirá una violación que sufrió Monroe por uno de los ejecutivos del estudio. Además afirmó para Screen Daily que esta propuesta cinematográfica nunca habría sido posible sin el auge del movimiento #MeToo.

Madonna

En confinamiento Madonna puso en marcha su biopic y controla todos los detalles Archivo

A paso lento pero firme, sigue adelante una producción audiovisual sobre la vida de la Reina del Pop que controla al detalle ella misma y que ya tiene varios nombres tentativos para el rol principal y los secundarios. A los 63, Madonna sigue encontrando nuevas pasiones y escribió en un comunicado: “ Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión ”.

El comandante Fort

Ricardo Fort será el centro de una serie documental Archivo

El Comandante Fort será una producción original de la plataforma Star+ y se estima su estreno para junio de este año. Los capítulos fueron rodados en Buenos Aires y en Miami, y recorrerán sus orígenes, el ascenso hacia la fama y su inesperada muerte.

La serie fue creada por Patricio Álvarez Casado y fue acompañado en el guion por los escritores Tamara Tenenbaum, Juan José Becerra y Nicolás Miguelez. El filósofo Tomás Balmaceda se convirtió en un asesor de género para esta serie, mientras que Eddie Fitte se encargó de la investigación periodística.