La serie de Ricardo Fort: la polémica frase de su hermano Eduardo contra Virginia Gallardo

Eduardo Fort, hermano de Ricardo y pareja de Rocío Marengo, apareció en redes sociales para escribir un fuerte mensaje contra Virginia Gallardo. Sus dichos resonaron mucho en Twitter e incluso varios usuarios amenazaron con denunciarlo ante el INADI.

Desde que se anunció la producción de una serie documental sobre la vida de Ricardo Fort, además de mucho entusiasmo, se desató una ola de enfrentamientos, conflictos y disputas televisivas que hoy tiene su nuevo capítulo.

Luego de un fuerte ida y vuelta mediático entre Marengo y Gallardo, Eduardo Fort escribió en Twitter respondiéndole a la expareja de su hermano. “Virginia Gallardo, la diferencia es que Rocío es mi pareja, no mi empleada”, arremetió el empresario.

El repudiado mensaje de Eduardo Fort sobre Virginia Gallardo, recordando su tiempo en pareja con Ricardo Twitter: @EAFort

El rechazo de Virginia y el conflicto con la familia de Fort

Todo comenzó cuando Virginia Gallardo, quien supo ser pareja del empresario por varios años, rechazó participar en la serie. “Tengo que cuidar mi imagen pública. No conozco a los productores, ni siquiera ellos conocieron a Ricardo y no sé qué van a contar. Les pregunté si cambiaba algo en que no estuviera, que no se me nombrara y dijeron que no”, expresó en aquel entonces.

Lejos de desear que la serie no se haga, concluyó con buenos deseos e indicó que “ojalá se muestre una parte linda de la vida de Ricardo”. No obstante, en el entorno del empresario no cayó bien su no participación. La primera en mostrar su descontento fue Martita Fort, la hija del chocolatero.

A través de su Instagram, la joven respondió algunas preguntas de sus seguidores dentro de las cuales se encontró si había escuchado las declaraciones de Gallardo sobre su participación en la serie. “Sí. No estoy de acuerdo pero es su elección”, contestó.

Martita Fort aseguró que no está de acuerdo con la decisión de Virginia Gallardo de bajarse de la biopic de su padre Instagram: @martacfort

Pero ese no fue el último capítulo del conflicto. Rocío Marengo, hoy en pareja con el hermano de Ricardo, Eduardo Fort, contó al aire de Los ángeles de la mañana (eltrece) que “Virginia Gallardo gastaba mucho” de la tarjeta de crédito de Ricardo y que “no le parece” que decida no ser parte de la serie. “Dije que me parecía desagradecido de su parte”, añadió.

Tiempo después, enojada por todo lo que se hablaba al respecto, la propia Virginia le contestó a Marengo. “Me querés o no me querés, decí lo que querés y bancátela; no digas ‘a mí me cae bárbaro’ y después decís cosas horribles de mí”, se descargó. “Díganme ¿Cuál es la diferencia de una Rocío Marengo, pareja actual de Eduardo Fort, que viaja por el mundo? ¿Se paga ella los pasajes? ¿Tenés la cara para hablar de mí en cuanto a lo económico?”, completó.

Ahora, la nueva respuesta de Eduardo desató una ola de comentarios en redes y lejos de parecer el final del conflicto todo indicaría que esta historia todavía tiene varios capítulos por contar en el marco de una producción por demás polémica.

