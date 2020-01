Historia de un matrimonio, una de las candidata a mejor película del año según el sindicato de productores de Hollywood Crédito: Netflix

Con el anuncio de las películas nominadas a los premios del sindicato de productores de Hollywood (PGA) y el de directores (DGA) , la carrera por el Oscar acaba de definir a sus principales contrincantes. Es que los gremios más poderosos de la industria del cine son también los que mayor cantidad de votantes tienen en las filas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Ese combinación de poder y número hace que año tras año las elegidas de los productores y directores sean consideradas casi seguras nominadas a los premios Oscar.

En el caso de los realizadores, los candidatos seleccionados por sus pares de la DGA son Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Bong Joon-Ho, Taika Waititi y Sam Mendes, que el domingo se quedó con esta categoría en los premios Globo de Oro. Una vez más, como sucedió con los nominados a los premios de la Academia británica (Bafta), entre el grupo de directores en carrera no hay ninguna mujer. Greta Gerwig y su maravillosa Mujercitas (se estrena el jueves 16), ignoradas por el sindicato de realizadores, finalmente consiguió la atención del premio de los productores.

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en Había una vez en...Hollywood

Entre las diez candidatas anunciadas hoy en Los Ángeles figuran títulos esperados como 1917, flamante ganadora en los Globo de Oro y nominada también en los premios Bafta, El irlandés, Historia de un matrimonio, Había una vez en...Hollywood y Joker. La surcoreana Parasite ( se estrena en la Argentina el jueves 30) se sumó al grupo y es la segunda película extranjera en ingresar a la lista. En 2019, ese lugar lo ocupó Roma, de Alfonso Cuarón.

Con todos los méritos, pero sin la publicidad de sus competidoras, los productores también incluyeron a la notable Contra lo imposible de James Mangold, entre sus favoritas del año así como la mencionada Mujercitas.

Además, apartándose también de lo que suele suceder con los nominados al Oscar, el sindicato de productores completó la lista principal con las comedias Jojo Rabbit (se estrena mañana en la Argentina) y Entre navajas y secretos de Rian Johnson.

Frozen II, una de las nominadas como mejor película animada

Por el lado de los films de animación, las nominadas son Mi amigo abominable, Frozen II, Cómo entrenar a tu dragón 3, Señor Link (ganadora del Globo de Oro) y Toy Story 4. En el apartado televisivo entre las series dramáticas nominadas están Big Little Lies (HBO), The Crown (Netflix), Game of Thrones, Watchmen y Succession (las tres de HBO), que gracias a esta mención y su premio en los Globo de Oro tiene prácticamente asegurada la nominación y casi seguro triunfo en los premios Emmy que se entregan en septiembre.

The Marvelous Mrs. Maisel

En el caso de las comedias televisivas las nominadas son Barry (HBO), la irrompible Fleabag, The Marvelous Mrs. Maisel (ambas disponibles en Amazon Prime Video), Schitt's Creek (ínédita en la Argentina) y Veep (HBO) mientras que entre las miniseries las candidatas son Chernobyl (HBO), Fosse/Verdon (disponible en Flow), True Detective (HBO), Inconcebible y Así nos ven (ambas disponibles en Netflix).