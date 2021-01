Claudia Villafañe confesó lo que estaba dispuesta a sacrificar para apoyar a Dalma y Gianinna Maradona luego de la muerte de su padre Crédito: Instagram

5 de enero de 2021 • 10:54

A un mes y medio de la muerte de Diego Maradona, Claudia Villafañe habló sobre el rol de MasterChef Celebrity en su vida y reveló una propuesta que le hizo a Dalma y Gianinna apenas se enteró de la trágica noticia.

El día del fallecimiento del astro del fútbol, Claudia se retiró de los estudios del reality de cocina y se ausentó durante dos grabaciones. En diálogo con Flor Vigna en MasterChef a la carta (Telefe), explicó cómo fueron esas primeras horas.

"Hablé con la producción. Los primeros dos días me costó... Y ellos me dieron la libertad de hacer lo que quisiera. Me dijeron: 'Si querés seguir, tu lugar está, no te lo va a quitar nadie, no te vamos a poner un reemplazo, nada, es tu lugar. Y si no querés, también está bien, lo vamos a aceptar'", contó.

A continuación, la empresaria describió las razones por las que decidió continuar en la competencia: "Pensé que lo mejor era seguir y tomarme esto, primero, como un trabajo. Segundo, me iba a hacer bien salir de mi casa, no estar viendo tele. Poder disfrutar, estar acá con la gente que quiero, que me quiere y disfrutar del programa".

Luego, le confesó a Vigna que le hizo un ofrecimiento a sus hijas: "A las chicas les dije 'si ustedes necesitan que deje el programa, yo lo dejo para acompañarlas 24 horas, como siempre. Y las dos me dijeron que no. Que no era justo, porque falta tan poco para que esto termine que no era justo dejarlo ahora".