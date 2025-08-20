Qué dijo Pampita sobre su reconciliación con Martín Pepa

Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa confirmaron su reconciliación. La pareja, que había anunciado su separación hace un mes y medio, decidió apostar nuevamente al amor tras unas vacaciones de la modelo en Europa. La propia Pampita reveló los detalles de esta reconciliación en una entrevista en el programa LAM (América TV). Allí explicó los motivos que la llevaron a retomar su relación dándole una segunda oportunidad.

Las palabras de Pampita sobre la reconciliación con Martín Pepa

En la entrevista, Pampita sostuvo: “El amor hizo que volviéramos. Nos extrañábamos mucho, teníamos muchas ganas de intentarlo desde otro lugar. Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Y empezando de cero, con mucha ilusión”. La modelo enfatizó su determinación para superar la crisis que atravesaron y mirar hacia el futuro.

Pampita contó toda la verdad sobre su reconciliación con Martín Pepa

Pampita explicó que la distancia fue fundamental para replantearse la relación. “Se dicen muchas cosas siempre, pero la realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas y obviamente nos estaba costando imaginarnos un futuro juntos, con los viajes, con las carreras de los dos y que ambos disfrutamos. También países distintos y tener que criar a los chicos en países distintos. Pero bueno, creo que la distancia nos hizo replantearnos y buscar alguna manera para lograr estar juntos y seguir adelante porque había algo profundo, algo en serio que no nos queríamos perder la oportunidad de intentarlo”, detalló.

La conductora de Los ocho escalones reveló que la comunicación fue clave para darse cuenta de que ambos sentían lo mismo. “No hablamos durante un mes. Y hablamos por otro tema que no era de nosotros y obviamente la conversación terminó decantando en hablar de nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos, nos parecía que no había terminado todo ahí. Inclusive nos habíamos valorado más desde otro lugar. Nos habíamos dado cuenta de muchas cosas”, aseguró sobre la conversación reveladora que tuvo por WhatsApp con su Pepa.

La llegada de Martín Pepa a la Argentina

Pampita rompió el silencio y habló por primera vez de su reconciliación con Martin Pepa: "Nos extranamos mucho"

Ante la pregunta de Pepe Ochoa sobre la llegada de Martín Pepa al país, Pampita respondió: “Él tenía muchas cosas que hacer en Estados Unidos y decidió venir a acompañarme esta semana a Argentina porque tengo muchos compromisos personales. Yo no me podía quedar allá. Tenía que grabar el programa, ciertas cosas que ya estaban en mi agenda y vino él para acá. Así como yo hago el esfuerzo o el acto de acompañarlo en sus cosas, a él le pareció también venir a acompañarme en las mías”.

Martín Pepa y Pampita en cena anual del Comedor Los Piletones de Margarita Barrientos Fabián Malavolta - LA NACION

Otro dato relevante que surgió de la entrevista es que Martín Pepa fue presentado formalmente a Roberto García Moritán, exmarido de Pampita y padre de su hija menor, Ana. El encuentro tuvo lugar en la cena benéfica de Margarita Barrientos, donde García Moritán asistió junto a su actual novia, Priscila Crivocapich.

Roberto García Moritan junto a su nueva novia Fabián Malavolta - LA NACION

La reacción de los seguidores ante la reconciliación

La noticia de la reconciliación generó una ola de comentarios positivos en las redes sociales. Entre ellos: “¡Ella es una reina! La más diosa. Se la ve radiante"; “Cuando uno pasa por grandes pruebas, lo único que quiere es paz y amor así que ella entendió todo” y “Disfruta Caro. Sos la mejor que Pepa te cuide”. Los seguidores de Pampita celebraron su decisión y le desearon lo mejor en esta nueva etapa.

La reacción en redes sociales a la reconciliación de Pamita y Martín Pepa (Foto: Captura de pantalla Instagram @americatv)

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.