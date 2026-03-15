La entrega de los Premios Oscar 2026 es hoy, domingo 15 de marzo. Se trata de uno de los premiaciones al cine más importantes, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Se destaca el trabajo actoral y técnico del último año en el cine. Este año, es posible ver la ceremonia en vivo de forma online a través de HBO Max. TNT también hará una emisión del evento por streaming. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo seguirlo en vivo por estos medios.

Los Premios Oscar se lleva a cabo en el Dolby Theatre en Los Ángeles, California. La conducción estará a cargo del conductor Conan O’Brien, que llevo a cabo esta tarea en la edición anterior. Además, varias personalidades famosas pasarán por el escenario del teatro para presentar las diferentes categorías, como es el caso de Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal y Gwyneth Paltrow.

Hoy son los Premios Oscar 2026 (AP Foto/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

Cómo ver online TNT y HBO para vivir la entrega de los Oscar 2026

Para ver la ceremonia de los Oscar por HBO Max, es necesario contar con una suscripción. Solo hace falta ingresar a través de cualquier dispositivo a su aplicación o su sitio oficial, con usuario y contraseña. Una vez dentro, solo hace falta buscar la transmisión en vivo, que inicia a partir de las 19 con la alfombra roja, seguida por la gala de premiación completa ―que arranca a partir de las 21, horario de la Argentina―.

En tanto, TNT ofrece la emisión de la alfombra roja de forma gratuita. Se puede ver por su canal de YouTube oficial, y contará con comentarios en español y entrevistas exclusivas. Sin embargo, no transmite la ceremonia por este medio: estará disponible por televisión por los canales TNT (con doblaje en español) y TNT Series (en versión original).

Existen otras formas de seguir el evento. El canal E! Entertainment suele mostrar la alfombra roja de los Oscar, con entrevistas exclusivas y un análisis de los looks de las estrellas. Por otro lado, la Academia también hará una cobertura completa a través de su página web oficial y sus redes sociales (YouTube, Instagram, TikTok y Facebook).

Todos los nominados de los Premios Oscar 2026

Mejor película

Una batalla tras otra es la segunda más nominada en los Premios Oscar 2026

Bugonia

F1: la película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor dirección

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Mejor actriz protagónica

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue: sueño inquebrantable

Renate Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Jessie Buckley es la favorita para llevarse el Oscar por su actuación en Hamnet

Mejor actor protagónico

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Delroy Lindo, Pecadores

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor guion original

Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

Casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor película internacional

El agente secreto

Fue solo un accidente

Valor sentimental

Sirat

La voz de Hind Rajab

Mejor película animada

Arco

Elio

Las guerreras del K-Pop

Amélie et la Métaphysique des Tubes

Zootopia 2

Mejor música original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor canción original

"Golden", Las guerreras K-pop 2025, clip oficial Netflix

“Dear Me”, Diane Warren: Relentless

“Golden”, Las guerreras del K-Pop

“I Lied To You”, Pecadores

“Sweet Dreams Of Joy”, Viva Verdi

“Train Dreams”, Sueño de trenes

Mejor sonido

F1: la película

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejor edición

F1: la película

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor dirección de fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueño de trenes

Mejor documental

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

La vecina perfecta

Mejor cortometraje documental

Todas las habitaciones vacías

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor cortometraje

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Deux personnes échangeant de la salive

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor maquillaje y peinado

Jacob Elordi como la criatura en Frankenstein, de Guillermo del Toro Netflix

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

La máquina: The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejor diseño de vestuario

Avatar: fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Mejores efectos visuales

Avatar: fuego y cenizas

F1: la película

Jurassic World: Renace

A través del fuego

Pecadores

Mejor diseño de producción