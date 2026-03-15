Cómo ver online TNT y HBO para vivir la entrega de los Oscar 2026
La plataforma de streaming transmitirá el evento en vivo para sus suscriptores; también es posible seguir la gala de premiación por televisión
- 5 minutos de lectura'
La entrega de los Premios Oscar 2026 es hoy, domingo 15 de marzo. Se trata de uno de los premiaciones al cine más importantes, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Se destaca el trabajo actoral y técnico del último año en el cine. Este año, es posible ver la ceremonia en vivo de forma online a través de HBO Max. TNT también hará una emisión del evento por streaming. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo seguirlo en vivo por estos medios.
Los Premios Oscar se lleva a cabo en el Dolby Theatre en Los Ángeles, California. La conducción estará a cargo del conductor Conan O’Brien, que llevo a cabo esta tarea en la edición anterior. Además, varias personalidades famosas pasarán por el escenario del teatro para presentar las diferentes categorías, como es el caso de Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal y Gwyneth Paltrow.
Cómo ver online TNT y HBO para vivir la entrega de los Oscar 2026
Para ver la ceremonia de los Oscar por HBO Max, es necesario contar con una suscripción. Solo hace falta ingresar a través de cualquier dispositivo a su aplicación o su sitio oficial, con usuario y contraseña. Una vez dentro, solo hace falta buscar la transmisión en vivo, que inicia a partir de las 19 con la alfombra roja, seguida por la gala de premiación completa ―que arranca a partir de las 21, horario de la Argentina―.
En tanto, TNT ofrece la emisión de la alfombra roja de forma gratuita. Se puede ver por su canal de YouTube oficial, y contará con comentarios en español y entrevistas exclusivas. Sin embargo, no transmite la ceremonia por este medio: estará disponible por televisión por los canales TNT (con doblaje en español) y TNT Series (en versión original).
Existen otras formas de seguir el evento. El canal E! Entertainment suele mostrar la alfombra roja de los Oscar, con entrevistas exclusivas y un análisis de los looks de las estrellas. Por otro lado, la Academia también hará una cobertura completa a través de su página web oficial y sus redes sociales (YouTube, Instagram, TikTok y Facebook).
Todos los nominados de los Premios Oscar 2026
Mejor película
- Bugonia
- F1: la película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor dirección
- Chloé Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Ryan Coogler, Pecadores
Mejor actriz protagónica
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue: sueño inquebrantable
- Renate Reinsve, Valor sentimental
- Emma Stone, Bugonia
Mejor actor protagónico
- Timothée Chalamet, Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning, por Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
- Amy Madigan, La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku, Pecadores
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Sean Penn, Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård, Valor sentimental
- Delroy Lindo, Pecadores
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor guion original
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor película internacional
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Valor sentimental
- Sirat
- La voz de Hind Rajab
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras del K-Pop
- Amélie et la Métaphysique des Tubes
- Zootopia 2
Mejor música original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor canción original
- “Dear Me”, Diane Warren: Relentless
- “Golden”, Las guerreras del K-Pop
- “I Lied To You”, Pecadores
- “Sweet Dreams Of Joy”, Viva Verdi
- “Train Dreams”, Sueño de trenes
Mejor sonido
- F1: la película
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejor edición
- F1: la película
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor dirección de fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueño de trenes
Mejor documental
- The Alabama Solution
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- La vecina perfecta
Mejor cortometraje documental
- Todas las habitaciones vacías
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor cortometraje
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Deux personnes échangeant de la salive
Mejor cortometraje animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor maquillaje y peinado
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- La máquina: The Smashing Machine
- La hermanastra fea
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejores efectos visuales
- Avatar: fuego y cenizas
- F1: la película
- Jurassic World: Renace
- A través del fuego
- Pecadores
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- 1
Rating: cuánto midió una de las últimas galas de eliminación de Masterchef
- 2
Es una de las series románticas más aclamadas de Netflix y acaba de estrenar su séptima temporada
- 3
Los premios Oscar generalmente se equivocan: aquí la lista completa de las verdaderas mejores películas, según The Washington Post
- 4
Dónde ver y de qué se trata Hamnet, nominada a la Mejor Película del Oscar 2026