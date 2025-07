Conmoción por la muerte de Daniel Meaglia, el personal trainer de los famosos

Daniel Meaglia, el personal trainer de los famosos y amigo íntimo de Georgina Barbarrosa, murió a sus 62 años en el Sanatorio Austral de Pilar, luego de luchar dos años contra una dura enfermedad. “Con mucho dolor les comparto que Daniel Meaglia, ‘Dany’ ha partido. Gracias a quienes estuvieron, a quienes acompañaron y a quienes han sabido devolverle el amor que provocaba“, anunció su familia desde sus redes sociales.

La historia de Instagram a través de la cual se confirmó su muerte el miércoles 2 de julio (Foto: Captura Instagram @profedanielmeaglia)

Hasta el momento no se dieron a conocer más detalles de su problema de salud y tampoco se conoció dónde se llevará a cabo su despedida.

Cabe destacar que Daniel fue una persona con una notable capacidad para conectar con los demás desde lo humano, lo emocional y lo físico. A través de su pasión por el entrenamiento y el cuidado del cuerpo, supo transmitir no solo disciplina, sino también incentivo, contención y bienestar. Su compromiso con la salud y el ejercicio lo llevó a acompañar y entrenar a reconocidas figuras del espectáculo, entre ellas Daisy May Queen, Rocío Marengo, Martha González, Daniel ‘Tota’ Santillán, Silvia Pérez, Susana Roccasalvo, Julieta Bal, Beto César y Lía Salgado.

Daniel Meaglia fue un profesor de educación física y personal trainer argentino, conocido como “el entrenador de las estrellas” (Foto: Facebook Daniel Meaglia)

Además de su labor como entrenador, Memaglia plasmó su mirada sobre la vida, el bienestar y el crecimiento personal en su libro Sentirse Vivo. En el mismo, abordó temas profundos como la crisis como oportunidad de cambio, el desapego, el equilibrio emocional y la importancia de reconectar con uno mismo. A su vez, incluye testimonios de distintas personas que entrenaron con él.

Daniel, según dieron a conocer sus familiares y amigos, fue un ser humano cercano, empático y generoso, que dejó huella en distintas personas, por lo que varias de ellas decidieron utilizar las redes para despedirse de él.

Georgina Barbarrosa, con quien tenía un fuerte vínculo, también quiso darle el último adiós. Eligió una selfie del verano y le dedicó un sentido mensaje. "Dani, amigo, hermano de mi alma, volá alto! Tan bueno, tan generoso, tan amoroso. El mejor de todos. Gracias. 🙏 ❤️❤️❤️“, escribió la conductora.

La conmovedora despedida de Georgina Barbarrosa a su amigo (Foto: Captura Instagram @geobarbarossa)

Rocío Marengo también se despidió de él a través de sus redes con un extenso mensaje en el que recordó los mejores momentos que compartieron juntos. "Dany, me mató tu partida... Tan buen tipo, generoso, amoroso... tantos momentos. Qué linda me dejaste ese verano donde la rompimos toda. Siempre serás el mejor y voy a estar siempre agradecida“, siguió.

Rocío Marengo también se despidió del profesor de educación física (Foto: Instagram @marengorocio)

“Laburamos juntos y claramente a tu lado los objetivos se lograban. Jamás me olvidaré de la caminata que me hacías hacer. Me marcaste, amigo. Por siempre en mi corazón. Mucha fuerza para su familia y amigos en este momento de tanto dolor", concluyó.

Por último, su pareja, Jon, con quien se lo veía muy unido no solo en el trabajo, sino también en distintas fotos y videos en Instagram, publicó un video con una conmovedora dedicatoria. “Leí que la muerte es lo mejor que nos puede pasar. Que entenderla y asimilarla es la tarea final de la vida. Me has hecho una persona muy amada“, comenzó.

El novio de Daniel Meaglia lo despidió con un video

“Cuando tuve miedo de no conocer el amor, apareciste y me lo entregaste todo. No puedo evitar sentirme triste, sabiendo que el calor de tus manos faltará. Vuela y vuela más, guerrero incomparable.“, continuó y agregó: ”Tu marca, para siempre en todos los corazones que han tenido la fortuna de llenarse de Ti. QUE NOS VOLVAMOS A VER“.