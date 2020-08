Corte y confección: el sorprendente pedido de Flavio Mendoza a un finalista

El jurado le hizo una inesperada propuesta laboral a Matías, uno de los participantes que llegó a la última instancia del certamen Crédito: El Trece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2020 • 16:02

Los momentos emocionantes en la gran final de Corte y confección no tardaron en llegar. Los finalistas abrieron el penúltimo programa con un desfile de vestidos de noche, que tenía como objetivo mostrar el recorrido y trabajo realizado por cada uno de ellos a lo largo de la competencia.

Flavio Mendoza, en su devolución a la pasada de "noche" que hizo Matías, uno de los concursantes que llegó a la última instancia del certamen, se mostró fascinado: "Matías, lo que vos hacés es increíble. Tenés estilo, imaginación y magia". Para la gran sorpresa de todos, a continuación el productor y bailarín enfatizó su aprobación con una propuesta laboral: "Quiero que firmemos un papel acá para que seas el diseñador de mi próximo espectáculo".

Matías se emocionó con el ofrecimiento Crédito: El Trece

Conmovido hasta las lágrimas, Matías le agradeció: "Me llevó todo esto en el corazón. Me costó mucho sacrificio estudiar moda y no existe cosa en el planeta que ame más", sostuvo.

"Yo fui de los últimos que entré al programa y en este tiempo lograste volarme la cabeza", agregó Mendoza. "Tenés un vuelo exquisito, costura, ingenio, todo. Sos un gran talento y demostraste que se puede. Mucha gente del interior se pregunta cómo hacer para llegar", dijo el jurado.

Matías recuperó las palabras de un seguidor para definir su vocación: "Un fan me dijo algo muy lindo: por medio de la tela y tus manos podés generar una obra que emociona y traspasa la pantalla, y la verdad es que no puedo pedirle más a la vida", expresó. La conductora del programa, Andrea Politti, se sumó a los elogios: "Te robaste el corazón de Flor, de Flavio, el mío. Tus diseños, ahora que los veo todos juntos, creo que son emocionantes", concluyó.