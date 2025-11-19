Cuándo y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025 en vivo en Argentina

La 74° edición de Miss Universo se lleva a cabo en Tailandia y desde sus inicios esta semana, causó repercusiones en las redes sociales por las candidatas y sus diferentes performances. La gran final será este 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, enterate cómo ver la transmisión en directo desde la Argentina y cómo podés votar a Aldana Masset, la joven de 25 años que representa a nuestro país.

Cuándo ver la final de Miss Universo 2025

La edición número 74 de la competencia se transmitirá el 21 de noviembre, donde la danesa Victoria Theilvig -ganadora del certamen pasado- entregará la corona y el título a la nueva triunfante. Debido a la diferencia horaria, en Latinoamérica se emitirá el jueves 20 y en especial, en la Argentina a partir de las 22.00 horas.

Aldana Masset sería una de las preferidas para integrar la final de Miss Universo Instagram: @aldumasset

Cómo ver la final de Miss Universo desde Argentina

Desde nuestro país ningún canal compró los derechos de retransmisión, por lo que estará disponible la emisión en directo que haga Telemundo Internacional. Este mismo está disponible para los suscriptores de Flow. Además, en el canal oficial de YouTube de Miss Universe también podrás ver en directo la gran final y el recambio de corona entre las participantes.

Cómo votar a Aldana Masset, la modelo que representa a la Argentina

Masset necesita acumular más de 100 mil votos para ser considerada finalista. Tras su performance el 19 de noviembre en la prueba del traje de baño, su imagen revolucionó las redes sociales y se volvió muy popular, lo que la posicionó entre las cinco favoritas. A continuación el paso a paso para darle tu apoyo:

Descargá la aplicación en tu celular de Miss Universe .

. Luego registrate con tu nombre para participar.

Visualizá en el borde inferior la palabra “VOTE” y apretá allí.

y apretá allí. Elegí la opción People’s Choice .

. Buscá “Argentina - Aldana Masset”.

¿Quién es Aldana Masset?

Aldana Masset tiene 25 años y desde muy pequeña quiso dedicarse al mundo artístico. Además de modelo, es cantante y asesora de imagen. En 2019 participó de Miss Universo Argentina y ahora tuvo su revancha a nivel internacional.

Aldana Masset canta "A Don Ata" con el traje tradicional

Desde hace varios años Masset busca dedicarse de lleno a la música y recientemente comenzó a escribir sus propias canciones. En su canal de YouTube hay muchos videos en los que se muestra mientras canta y toca la guitarra covers de Sin Bandera, Camilo, J Balvin y Tini, entre otros. “Canto desde que tengo memoria. También soy modelo. Con eso empecé a los 13, cuando hice mi primera campaña”, contó en una entrevista.

En 2022 se unió como vocalista a la banda de música tropical Agapornis, tras la renuncia de Melina Brizuela, quien era la cantante principal. De esta forma, Masset se sumó a las giras, los escenarios y la exposición que brindaba el grupo de La Plata. Estuvo al frente como vocalista hasta 2023, cuando Juliana Gallipoliti la reemplazó.​

El look preliminar que usó Aldana Masset en Miss Universo

En la actualidad está muy presente en sus redes sociales, donde a diario se muestra orgullosa de llevar la bandera argentina consigo. En cada lugar hace referencia a sus raíces y en particular a su provincia. Ahora, espera ser la próxima Miss Universo en esta edición número 74.