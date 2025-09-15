Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, permanece internado en estado crítico tras un accidente de moto ocurrido el viernes en Francisco Álvarez, cuando su moto colisionó con la parte trasera de un auto. A raíz del impacto, fue trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde fue sometido a una cirugía torácica y se encuentra bajo estricto control clínico. En este difícil momento, sus hijas le dedicaron un tierno saludo.

¿Cuántas hijas tiene Thiago Medina?

Thiago Medina tiene dos hijas gemelas, Aimé (1) y Laia (1), fruto de su relación con la influencer Daniela Celis, también exparticipante de Gran Hermano 2022.

Debido al accidente que sufrió el exparticipante del reality, las pequeñas le enviaron un emotivo mensaje a su papá, que fue compartido por Camila, hermana de Thiago, en sus redes sociales. Las gemelas plasmaron las figuras de sus palmas en un cartel donde su tía Camila escribió:“Vos podés papá. Te amamos”.

El regalo que las gemelas de Thiago Medina le hicieron a su papá para que se mejore

Estado actual de salud de Thiago Medina

El último parte médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega indica que el estado de salud de Thiago Medina es crítico y reservado, ya que, permanece en terapia intensiva, con respirador e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento de la cirugía torácica a la que fue sometido. El centro de salud mantiene contacto permanente con sus familiares para informar la evolución de su estado.

A raíz del accidente, Daniela Celis informó que debieron extriparle el bazo, ya que se trataba de un órgano muy comprometido, mientras que uno de sus pulmones también resultó afectado.

Thiago Medina es padre de las gemelas Aimé y Laila (Fuente: Instagram/@thi4go_km)

Circunstancias del accidente de Thiago Medina

Los primeros análisis indican que el accidente ocurrió cuando Thiago Medina circulaba por la avenida General San Martín, en Francisco Álvarez, y colisionó con la parte trasera de un auto al llegar al cruce con la calle La Providencia. La principal hipótesis es la falta de señalización en la zona, aunque se investigan las causas del hecho.

El apoyo de la familia de Thiago Medina

Camila Medina, hermana de Thiago, compartió un emotivo mensaje: “Hoy mi hermano Thiago Medina, que tanto queremos y admiramos, está atravesando un momento muy difícil de salud. Él es la alegría de nuestra familia y sabemos que también lo es para muchos de ustedes, que lo siguen y lo aprecian. Les pedimos a todos que lo mantengan en sus pensamientos, que lo rodeen de fuerza, fe y buenas energías. Cada mensaje de apoyo suma y le da más motivos para luchar”.

El conmovedor pedido de Camila, hermana de Thiago Medina tras conocer el parte médico (Fuente: Instagram/@camioficial94)

Además, Camila Medina recordó un divertido momento con su hermano en una fiesta de cumpleaños, del cual mencionó: “Dale mi amor, te estamos esperando. Quiero verte con esa chispa. Solo vos sabés cómo hacerme reír”.

El mensaje de Camilota para su hermano

La relación entre Daniela Celis y Thiago Medina

A pesar de estar separados, Daniela Celis y Thiago Medina mantienen una buena relación y afecto mutuo. Celis se encuentra expectante de la evolución del padre de sus hijas y expresó su apoyo y preocupación en redes sociales. “Solo pido luz y amor. Les daré noticias pronto. Gracias a Dios tenía el casco puesto”, dijo Celis tras conocerse el accidente y también manifestó: “Rezo y pido por favor cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Cada personita aporta un montón: luz, reiki, fuerzas… Cada uno hace la diferencia. Thiago lo necesita, gracias”.

El pedido de oración de Daniela Celis por la salud de su expareja, Thiago Medina (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

