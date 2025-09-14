Thiago Medina continúa en terapia intensiva: qué dice el último parte médico

Thiago Medina sigue grave tras el accidente en moto que sufrió el pasado viernes. Este domingo 14 de septiembre, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, dieron un nuevo parte médico: “Sigue en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer”.

A su vez, el periodista Ángel de Brito actualizó también las novedades sobre el estado de salud del influencer, aunque dejó preocupación entre sus seguidores: “Thiago Medina está en coma inducido. Estable, pero sigue en estado crítico”.

Ángel de Brito compartió este domingo novedades sobre la salud de Thiago Medina

Noticia en desarrollo.