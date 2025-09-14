El pedido económico de Camila tras el grave accidente de su hermano Thiago Medina: “Requiere de esto”

El accidente y la internación en terapia intensiva de Thiago Medina es un gran golpe para toda su familia. Su hermana Camila, más conocida en los medios de comunicación como “Camilota”, no se separa ni un segundo del exparticipante de Gran Hermano y para acompañarlo les ofreció a sus seguidores un espacio para colaborar con publicidad en sus redes sociales, con el objetivo de solventar los gastos de la familia en el hospital.

Thiago atraviesa un estado de salud crítico luego de protagonizar un accidente en moto. A raíz del hecho, permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, provincia de Buenos Aires. Se encuentra con respirador, medicación y bajo un estricto control médico tras la cirugía torácica que le realizaron durante la madrugada, según informaron las autoridades del centro de salud.

Su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis —con quien se hizo conocida su relación en Gran Hermano—, lo acompaña en el hospital de Moreno, adonde fue derivado. Tanto ella como Camila confirmaron que su estado es delicado y el pronóstico sigue siendo reservado. En la madrugada del sábado fue intervenido quirúrgicamente y continúa en terapia intensiva.

Ante este complicado escenario, Camilota se comunicó con sus fans: “Hola gente hermosa. Voy a estar haciendo publicidad para los emprendimientos o negocios que me pidan por una cuestión de dinero, ya que el ir y venir del hospital requiere de esto. Aquellos que quieran accionar comuníquense conmigo para pedir tarifas de publicidad y les voy a estar contestando en breve”.

La historia de Camilota para pedir publicidad

Luego de realizar varias publicidades de venta de lencería, celulares y un casino online, la influencer compartió un video bailando con su hermano, que conmovió a todos sus seguidores. “Dale mi amor te estamos esperando, quiero verte con esa chispa. Solo vos sabés cómo hacerme reír”, escribió sobre el clip, que resaltó la gran relación que mantienen los hermanos famosos.

El mensaje de Camilota para su hermano

Luego de la publicación de varias historias con emprendimientos, Camila decidió hacer una aclaración para su audiencia, dejando en claro que no se trata de una acción solidaria para pedir dinero sino un intercambio comercial, donde como influencer vende sus servicios para publicidad de distintas marcas. “Buenas noches, quiero aclarar algo porque hay muchos malos entendidos, la gente que me está ayudando, les re agradezco de todo corazón. Nosotros no estamos pidiendo nada, lo que estoy haciendo es trabajar con la publicidad para sostener algunos gastos”, explicó la participante de Cuestión de Peso.

La aclaración de Camilota en sus redes sociales

Hace unos días, Camilota subió y dejó destacado en su perfil de Instagram un tierno video junto a su hermano. En el clip, se ve como están jugando al “tortilla challenge”, un juego viral en redes sociales que consiste en golpearse el rostro con una tortilla mientras sostienen agua en la boca. Al reírse, los participantes terminan escupiendo toda el agua por la boca y dejan imágenes humorísticas para el recuerdo. Así fue como los hermanos lo replicaron y divirtieron a sus miles de fanáticos en todo el país.

Tiago y Camilota compartiendo un momento de hermanos

“Grandes o pequeños, nuestra unión siempre será así. De niños a grandes, nuestra familia es nuestro hogar, los amo hermanos”, escribió Cami en el posteo y conmovió a todo su público con el difícil momento que actualmente está atravesando Thiago.