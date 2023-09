escuchar

Este domingo, Diego Leuco debutó como conductor invitado en La Peña de Morfi (Telefe), en reemplazo de Georgina Barbarossa, que debió ausentarse del programa a causa de una intervención quirúrgica, de la que ya se está recuperando. En su presentación en el clásico ciclo de música, cocina y entrevistas, el periodista contó la advertencia que le hicieron antes de iniciar la emisión. “Es lo primero que me dijeron en la reunión de producción”, aseguró.

En el inicio de La Peña de este primer domingo de septiembre, mientras el grupo Dos más uno entonaba la canción característica del ciclo creado por Gerardo Rozín, por una puerta del estudio hacían su ingreso los integrantes del programa. A la cabeza venían la conductora Jésica Cirio y el flamante conductor que cumplirá ese rol a partir de hoy: Diego Leuco.

Debutó en La Peña de Morfi: Diego Leuco reveló la advertencia que le hizo la producción antes de comenzar el programa

Entonces, en un clima festivo, con todo el elenco del programa ya en escena, hubo abrazos de bienvenida para el periodista, mientras se escuchaba de fondo algunos gritos, como “Bienvenido, querido” o “¡Vamos Leuco!”. Poco a poco, los participantes de La Peña fueron abandonando la pantalla quedando solamente allí Cirio, Leuco y el periodista de deportes, Ariel Rodríguez.

Cuando tomó la palabra, lo primero que hizo el hijo de Alfredo Leuco fue enviar un saludo a la conductora que estuvo al frente de La Peña hasta el domingo pasado, Georgina Barbarossa: “Un beso a Georgi, que me escribió un mensajito temprano. Me dijo que estaba mirando”. “Sí, se está recuperando. La queremos un montón”, añadió Cirio.

Diego Leuco asumió la conducción de La Peña de Morfi en reemplazo de Georgina Barbarossa Archivo

“Estoy muy contento de estar acá. Esperemos estar a la altura, ustedes me ayudarán”, dijo el flamante conductor, que luego añadió: “Hay un recontra equipo”.

Segundos después, Leuco arrancó ya con la rutina del ciclo: “Hoy tenemos un programa espectacular, como siempre”. Entonces, su coequiper Cirio intervino para decir: “Para mí no entra. No hay manera, chicos”, en referencia a la cantidad de invitados, recetas y demás contenido que iba a tener el programa, sugiriendo que alguna cosa quedaría afuera.

A raíz de ello, Leuco reveló algo relacionado a su charla previa con los productores del ciclo: “¿Sabés que llego y lo primero que me dicen en la reunión de producción es: ‘Este programa no entra’?. Son cinco horas de programa, ¿Cómo no entra?”.

Y mientras Rodríguez y Cirio se reían de la anécdota, el periodista de Luzu TV remató: “Pero bueno, vamos a hacer lo posible para que entre” y, acto seguido, comenzó a anunciar todos los invitados y los ingredientes que iba a tener el programa.

Diego Leuco junto a Santiago Giorgini en La Peña de Morfi de este domingo 3 de septiembre Captura Telefe

La presencia de Leuco al frente de La Peña se relaciona con que Georgina Barbarossa estará ausente de la televisión por aproximadamente un mes a causa de una operación que se realizó en la rodilla, y de la que ya se está recuperando, según contaron hoy en el mismo programa.

Cuando se dio a conocer la noticia de que el periodista que supo conducir Telenoche (el trece) sería el próximo conductor de La Peña, la actriz y conductora que manejó este programa en este año 2023 tras la salida de Jey Mammon, opinó acerca de él: “Diego es un amor, me encanta”.

En Socios del Espectáculo, cuando le preguntaron a Barbarossa si ella regresaría al programa y qué pensaba de que el periodista quedara como conductor permanente del ciclo, la conductora de La Peña y A la Barbarossa, respondió: “Yo voy a volver, pero si él se quiere quedar, que se quede. A mí me encanta. Me parece un chico bárbaro, súper preparado, rebuena onda”.