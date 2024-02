escuchar

A tres semanas de haber iniciado Gran Hermano 2023 (Telefe) Rosina Beltrán y Joel Ojeda protagonizaron uno de los momentos más románticos del reality: el beso que se dieron en el cumpleaños de la uruguaya, pocos días después de que se conociera que ambos habían tenido un fugaz romance antes de entrar a la casa. Con el azafato fuera de juego, todos quisieron saber más detalles de aquellos encuentros y él no dudó en responder.

Cinco días después de haber sido eliminado del ciclo que conduce Santiago del Moro, el joven de 31 años fue invitado al streaming de Gran Hermano, donde fue entrevistado por exhermanitos, entre los que se encontraban Nacho Castañares y Lucila ‘La Tora’ Villar.

Antes de Gran Hermano, Rosina trabajaba como personal trainer Instagram: rosibeltranv

“Nos vimos un par de veces”, comenzó diciendo Joel. En ese sentido, los integrantes del streaming insistieron en que cuente más. “Hay cosas que yo no las voy a decir, porque quiero que ella esté también”, respondió.

Y siguió: “Obviamente, al momento de salir Rosina me dice en la casa ´ay, no hablamos de esto´, de que voy a decir si llego a salir. Por esas cosas voy a esperar a que ella esté. Lo que sí voy a decir es que, en lo que a mí me compete, fue algo muy cortito”.

Antes de Gran Hermano, Joel Ojeda trabajaba como tripulante de cabina

En esa misma línea, comentó que tiene lindos recuerdos de lo que pasó: “Fue muy lindo para los dos. Ella decía lo mismo. Fue en Argentina. Fue este año, dos meses antes de entrar a la casa. Sabíamos del casting y de hecho los vimos juntos en mi casa”. Pero, pese a los lindos recuerdos y a que tuvieron una linda relación mientras compartían la casa, Ojeda aseguró que no fue algo positivo para él coincidir en el mismo formato que su ex.

Cómo fue el beso de Rosina y Joel dentro de la casa de Gran Hermano

El 28 de diciembre, la uruguaya recibió sus 27 años dentro de la casa más famosa. La celebración comenzó a la medianoche, cuando los participantes la arrojaron a la pileta. Acto seguido, Joel tuvo un gesto caballeroso con ella cuando se acercó con una toalla para que la joven pueda secarse. “¡Pico, pico, pico!”, gritó el resto, pero la vergüenza les ganó y siguieron cada uno por su lado.

Más tarde, Gran Hermano les envió una torta para que puedan cantarle el cumpleaños a la protagonista de ese día, y Joel fue quien le dio un ramo de flores que entró la producción. “Rosi, necesito que me hagas un favor. Necesito que me ayudes a devolverle a este ramo la rosa más linda de la casa”, le dijo.

Al escucharlo, la jugadora no pudo contener su emoción y se lanzó a los brazos de su pretendiente, quien le dio un beso, y el resto de los participantes no tardaron en celebrar el gesto.