Agosto fue un mes más que especial para Daniela Celis y Thiago Mediana, luego de confirmar que se convertirán en padres de gemelos. La pareja se conoció en la casa de Gran Hermano (Telefe), donde comenzaron su romance en medio del aislamiento y el juego. Una vez que ambos quedaron eliminados del certamen, continuaron con su noviazgo y hoy conforman su familia. Es mediante las redes sociales, que la futura madre comparte los avances de su embarazo y ahora causó gran sorpresa al indicar la posibilidad de que en vez de dos, sean tres sus hijos en camino.

“Es muy difícil que la vida te cumpla todo lo que vos querés. Sí, voy a ser mamá”, confirmó Daniela Celis en el streaming Fuera de joda a fines de agosto. Los rumores acerca de su embarazo habían comenzado días antes, y decidió confirmar la información, entre lágrimas y gran alegría. Además, en ese entonces indicó que no estaba en la espera de un bebé, sino de dos y gemelos, lo que le generaba gran felicidad, ya que desde que era muy pequeña soñaba con este presente.

Daniela Celis y Thiago Medina se convertirán en padres por primera vez Instagram: @danielacelis01

Desde entonces, su cuenta de Instagram se convirtió en el lugar virtual en el que registra tanto los cambios en su cuerpo como también su estado de salud y los planes a futuro que tienen junto a la su pareja, ante el nacimiento de los bebés. Pero en las últimas horas, fue un video que publicó con el que generó gran revolución entre sus seguidores.

Transitando su cuarto mes de embarazo, “Pestañela” señaló que reiteradas veces le indican que su vientre creció notablemente en los últimos días, y esbozó la teoría por lo que podría suceder esto. “Cuando me dicen que pueden ser tres bebes por el tamaño de mi panza. Que se puede estar escondiendo uno atrás de otro”, anunció con un video en el que muestra que esta posibilidad se lo toma con gran humor, ya que canta el fragmento “la presión se siente” de la canción de Shakira “Waka Waka”.

Daniela Celis reveló el por qué duda que podría tener trillizos en vez de gemelos

De esta forma, la joven de 26 años, no descartó la posibilidad de estar gestando un tercer bebé, pero no es hasta que se realice análisis relacionados que podrá confirmar la información. Por el momento, la pareja está pensando en dos nombres para los gemelos, de los cuales aún desconocen el sexo, por lo que realizaron una lista con ambas opciones. . “De nenes tenemos Ivo y Teo. Y de nenas, Thiago está enamorado del nombre Roma”, adelantó la pareja durante una entrevista en A la Barbarossa (Telefe), y completaron la lista con Laila, Geme, Amelie y Aimé, pero por el momento no hicieron una elección entre los primeros seleccionados.

Lo cierto es que la pareja tiene un largo tiempo para definir los nombres de los bebés, como así también diversos asuntos que los involucra, como los padrinos y madrinas de los pequeños, que se estima que lo comunicarán los padres al mismo momento que se anunciará el sexo y los nombres. Por supuesto que los fans esperan que realicen el popular evento de revelación de información sobre los niños por nacer.