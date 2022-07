Jorge Lanata y un inesperado y picante cruce con Darío Barassi: “No estás autorizado a decirme gordo”

Darío Barassi y Jorge Lanata protagonizaron un insólito cruce lleno de humor y frases picantes que comenzó en 100 argentinos dicen y continuó luego en Periodismo para todos (eltrece). Este domingo, en pleno programa, el conductor le mandó una serie de audios al periodista y él se los respondió enseguida.

“Se me va a calentar Lanata, chicos”, advirtió Barassi cuando se dio cuenta de que el programa venía con un ritmo algo lento y que, probablemente, iba a terminar un poco más tarde, y así iba a obligar a demorar el comienzo de PPT. “¿Le mando un mensaje a Lanata?”, preguntó el conductor, quien hace rato viene cruzando audios con personajes famosos.

“No sé, me da como cosita. Bueno, pará, me animo”, dijo luego. “¿Alguien lo conoce personalmente? Yo lo conozco poco. ¿Pero es así como que se copa, el gordo? ¿Le digo gordo o le digo Jorge?”, volvió a preguntar mirando detrás de cámara. “Yo tengo huevos y le voy a decir gordo”, sentenció.

Darío Barassi le mandó audios a Jorge Lanata y el periodista se los respondió

Después de dos intentos fallidos, por fin comenzó a grabar el audio. Aunque desde el control, para desconcentrarlo, el sonidista no paraba de emitir ruidos de todo tipo. “Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Yo te quería decir gordo, Jorge, pero no me dejan acá”, dijo. “Bueno, escuchame, es que el programa viene difícil porque está la familia Network, que está demorando un poco las cosas, pero jugaron muy bien y me sacaron 100 lucas. Vinieron los chicos de [la obra de teatro] La Verdad”, siguió relatando, pero lo interrumpieron con otro sonido incómodo.

“No escuches nada de lo que te está poniendo El Vikingo”, le dijo a Lanata y continuó: “Ahora llegó el Chanchi Estévez, que no sé si vos sos sanguinario, o si sos de la familia, pero estuvimos hablando de eso. Y vino con tres amigos que son tres amigos socios... Tres ladrones que ahora que el Chanchi está dulce de vuelta lo están succionando”, los describió. “Bueno, Jorge, lo que te quería decir en este audio es que me voy a demorar un poquito en arrancar. Te mando un beso, de gordo a gordo, perdoname. Ah, y te digo algo más, me estoy empezando a vestir con tu sastre. No te lo quería contar, pero ya cerré un canje con él. Un beso”, cerró el audio.

Darío Barassi en plena escucha de uno de los audios de Jorge Lanata (Foto: Captura de video)

Minutos más tarde, llegó la esperada respuesta. “Contestó Lanata”, anunció Barassi. ”No, no lo voy a escuchar ahora, no”, aclaró y dijo que se trataba de un audio de 55 segundos. Sin poder aguantar la ansiedad, frenó el juego y apretó play. “Barassi, varias cosas. Primero: si vos hiciste un canje con mi sastre y yo le garpo como un pel... hace 30 años, en principio, a vos no te voy a hacer nada, porque voy y mato al sastre”, aseguró el periodista. “O sea que va a dejar de ser tu sastre, no te preocupes, en muy poco tiempo”, agregó.

Además, Lanata tocó el tema de la gordura. “Con lo de gordo, escuchame una cosa, Barassi, yo soy mucho más flaco que vos. Yo lamento decírtelo así, de sopetón, soy más flaco. Te veo de costado, también, veo tu panza y es más alta que la mía. Y creo, realmente, que no me tenés que decir flaco, pero seguro no estás autorizado ni a decirme gordo, ni a entregarme tarde. Así que ponete las pilas, cariño. Chau”, cerró el audio.

Como no podía ser de otra manera, Barassi quiso tener la última palabra y le mandó un nuevo mensaje de voz a su colega. “Jorge, querido, me estoy haciendo el simpático, pero estoy muy caliente con tu mensaje. En primer lugar, tu sastre me vino a buscar, él a mí. Dijo que estaba buscando modelos más gordos, porque él se especializa en eso. No, es mentira, yo lo fui a buscar”, reconoció el conductor y enseguida preguntó a su equipo: “¿Es verdad que es más flaco que yo? Hay un par de camarógrafos acá, que no voy a mandar al frente -Comanche-, que dicen que vos sos más “generoso” que yo. Porque yo tengo mejor cintura que él, chicos. ¿O no?”.

Jorge Lanata le dedicó unos minutos a Darío Barassi en PPT

“Hagamos una cosa, Jorge, un día venite al programa con una balanza. Nos pesamos acá”, le propuso. La respuesta, nuevamente, no se hizo esperar. “¿Otra vez Jorge contestó, chicos? Este dura 25 segundos”, aclaró Barassi y se puso a reproducir el audio. “Barassi, lo último que me falta es ir a tu programa y que nos corten por la mitad con una balanza, como cuando vivía Gerardo en La Noche del Domingo, espero no verme forzado a semejante circo”, le dijo. “Y lo del canje era cierto, decile a (Marcelo) Mazzola que no puede ser que yo sea el único bol... que pague. Adiós”, culminó.

Como si fuera poco, Lanata volvió a hacer referencia a los audios en la apertura de su programa. “Un saludo a Barassi, recién estuvimos hablando por teléfono”, comenzó diciendo antes de rematar: “Barassi, dos cosas: no puede ser que mi sastre a vos te haga canje y yo le garpe, yo no pienso ser el pel... del barrio. La otra: entendelo, Barassi, yo soy más flaco que vos. Es así la vida. Vos sos mucho más gordo que yo, pero bueno, lo discutiremos en otro programa“.