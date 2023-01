Darío Barassi se despidió de 100 Argentinos Dicen con un emotivo posteo: “Te suelto y vos también me soltás”

escuchar

El ciclo de 100 Argentinos Dicen (El Trece) llegó a su fin y con ello una etapa de crecimiento para Darío Barassi, que dio sus primeros pasos en la conducción de un programa. Luego de padecer la afección de un virus que lo obligó a permanecer en reposo durante Navidad y Año Nuevo, este martes se despidió del canal y de los espectadores.

Darío Barassi se despidió de 100 Argentinos Dicen (Fuente: Instagram/@dariobarassi)

Mediante un emotivo posteo a través de su cuenta oficial de Instagram, Barassi plasmó el amor y el agradecimiento por ser parte de tamaño programa. Cabe recordar que 100 Argentinos Dicen alcanzó la emisión ininterrumpida durante tres años, propuesta que al inicio se pensó solo por un corto lapso de tiempo. Sin embargo, el desempeño y la aceptación del conductor fue tal, que perduró hasta la primera semana de enero.

“Me cambiaste la vida”, inició Barassi y continuó: “Me hiciste descubrir una nueva vocación, un nuevo oficio, un grupo humano único, un equipo distinto, una familia televisiva. Me acercaste a la gente, me diste popularidad, premios, o al menos nominaciones”. A modo de repaso por lo que fue su trayectoria, el conductor destacó el buen trato del canal y la predisposición para permitirle mostrarse tal cual es frente a las cámaras.

“Me permitiste conocer gente como los Slapo, Mavira, Nikita... Risa chanchito... Nada, toda la plata, y miles de personajes entrañables más. Me hiciste meme y Trending topic. En fin, te voy a extrañar. Mucho te voy a extrañar. Eterno será este programa en mi vida. Eterno su recuerdo y su gente. Todo mi cuerpo está lleno de agradecimiento y emoción”, escribió Barassi y concluyó: “Yo solo buscaba entretener y creo que lo logramos. Se cierra un ciclo. Nadie lo terminó, se cerró solo. Fue natural y lógico su final. Te abrazo 100 Argentinos Dicen y vos también me abrazas. Te suelto y vos también me soltás. ¡Vamos siempre por más!”.

Darío Barassi se despidió de 100 Argentinos Dicen con un emotivo mensaje: “Me cambiaste la vida” (Fuente: El Trece)

Al inicio del programa, Barassi expresó: “Chicos, estoy sensible. Yo no soy bueno para expresar emociones. Pero estoy absolutamente feliz por todo lo que significó Argentinos... en mi vida (...) Siento que le di todo lo que tenía para darle a este formato. Dejé mi tiempo, mi cabeza, mi corazón, mi energía... todo lo dejé en este programa. Y el programa me dio un equipo, amigos, un oficio, que es la conducción. Es un ciclo que cierra perfecto y hay que ponerle un moño”. En tanto, a su cierre convocó a todos sus compañeros y realizadores de 100 Argentinos Dicen para presentarlos ante las cámaras.

El virus que afectó a Darío Barassi

Si bien no se logró determinar qué tipo de virus afectó al estómago de Darío Barassi antes de Navidad. Durante un par de semanas el conductor permaneció en reposo, sin poder concurrir a su programa. “Finalmente caí. Estoy muerto. Panza explotada, fiebre… debe haber sido algún virus”, explicó en un video que más tarde compartió en sus redes sociales.

“¿Voy a morir de esto? No entiendo, ay dios mi estómago y yo”, disparó. Y luego concluyó: “Seguramente tengo un virus, mi hija Emilia pasó de darme mimos a decirme si no te curás no te doy más besitos, toda enojada. Tan hija mía que duele”, detalló Barassi el jueves pasado en plena recuperación.

LA NACION