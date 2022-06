La desconcertante pregunta de Darío Barassi que Lali Espósito se animó a responder

Este lunes, Darío Barassi, conductor de 100 argentinos dicen (eltrece), comenzó su programa de juegos de una manera diferente: el humorista apareció en su programa con un maquillaje que exageraba sus ojeras y aprovechó la introducción para simular, de manera cómica, cómo sería el día de su velorio. Miembros de la producción se acercaron al centro del estudio para actuar su defunción: “¿Esto va a ser mi velorio? Me pego un corchazo”, manifestó el abogado de manera irónica y consultó: “¿No van a venir mis familiares o más famosos?”. Esa pregunta fue el puntapié para consultarle a distintos famosos de la farándula si irían al velorio del reconocido actor y la respuesta de las celebridades generó risas entre el público.

Darío Barassi actúa su funeral junto a la complicidad de sus compañeros de producción. eltrece

Al día siguiente al “falso velorio” de Barassi, la producción del exitoso programa de juegos recibió la respuesta de Lali Espósito y Adrián Suar, los dos primeros famosos consultados. “Me contestó Lali el tema del funeral”, anunció el conductor en el medio del juego y se acercó a su productora para reproducir el audio de WhatsApp en vivo.

“Principalmente, no tengo que tener show. Sino por supuesto que no voy.”, respondió la compositora de Disciplina y agregó: “O un tuit con una linda fotito en storie con alguna referencia a mi porque soy una egocéntrica tipo el moño gigante que te pusiste una vez (...) buscaría la imagen adecuada”, manifestó de manera irónica. “Si justo no tengo nada ¿cómo no te voy a ir? Te voy, te voy”, le dijo Lali en un divertido audio a su amigo.

Darío Barassi

“Dejá amiga viene Tini (Stoessel), besos (...) dejá viene De Paul”, le respondió Barassi con sarcasmo para la risa de todos los participantes en el estudio. “¿Quién otra está peleada con esta?”, consultó a su productora para responderle con más cizaña a Lali Espósito. “Dejá, vienen los Montaner... me hinché las pel...”, concluyó el humorista en un divertido tramo del programa.

Adrián Suar, el segundo “invitado” al funeral de Darío Barassi

El segundo en recibir la consulta de la producción fue el actor Adrián Suar, quien se imaginó cómo sería el funeral del humorista: “Primero, el cajón no lo llevo por una cuestión que ya sabés, tengo hernia de disco... me va a costar muchísimo, pero siempre tengo siempre tengo tres asistentes que me acompañan que lo van a hacer por mí”, manifestó el “Chueco” en un tono irónico. Luego, se refirió a cómo seguiría 100 argentinos dicen: “El programa sigue con una placa y con una foto muy linda tuya de frente y perfil diciendo ‘gracias Darío por todo’ (...) pero bueno espero que vivas muchos años más”, le confesó el productor en el audio.

Tras las risas, Darío Barassi le respondió: “¡Vos me vas a matar!”, alegando que el productor lo llena de trabajo y, mientras grababa el audio, su sonidista puso varios cortes del conductor insultando para cerrar el divertido momento. Todo estos escenarios hipotéticos nacieron a partir de que el comediante alega que se va a morir joven y quiere que a su funeral asistan celebridades de la farándula argentina.