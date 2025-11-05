Qué dijo Chechu Bonelli sobre el fin de su matrimonio con Darío Cvitanich

Tras 14 años de relación y tres hijas en común, la separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich generó gran repercusión. Meses después del anuncio, la periodista decidió hablar sobre el final de su matrimonio y reveló detalles hasta ahora desconocidos.

Las declaraciones de Chechu Bonelli tras su separación

La periodista se sinceró sobre su separación de Darío Cvitanich en una entrevista con Nati Jota y Grego Rossello en el streaming de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). “Nunca pensé que nuestra separación iba a tener tanta trascendencia”, admitió y explicó que prefirió el silencio durante mucho tiempo: “Yo traté siempre de llamarme al silencio. De hecho, hoy vi una frase que me encantó que dice: ‘El silencio a veces también es una respuesta’. Yo me llamé al silencio durante mucho tiempo. De hecho, debe ser la primera vez que hablo de todo esto”

Chechu Bonelli habló de su separación de Darío Cvitanich

Bonelli destacó que esta es la primera vez que habla públicamente sobre el tema, ya que antes se quebraba. “Antes empezaba a hablar y ya me largaba a llorar. Y lo digo con orgullo, no tengo ningún problema”, reflexionó.

La periodista describió el final de su matrimonio como “una mancha” en su historia y explico: “Vengo de una familia muy clean (limpia), en la que a mis papás los separó la muerte, básicamente”. Fue ahí que contó que fue Darío Cvitanich quien tomó la decisión de separarse: “Y no es lo mismo -y lo cuento sin ningún problema- dejar que ser dejado o dejada. Yo fui dejada, durísimo”. Esto confirma lo que Pepe Ochoa había dicho en LAM (América TV) sobre un desgaste en la pareja y la decisión del exfutbolista de irse de la casa.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich tienen tres hijas Instagram @chechubonelli

La periodista reconoció que, aunque veía la separación como una posibilidad, intentó “pelearla”. No quería “fingir demencia”, sino tratar de sacar la relación adelante por sus tres hijas y los 14 años juntos. “¿Viste cuando se rompe la correa de la persiana y cae?”, ejemplificó y confirmó que ya están divorciados.

La separación tuvo un impacto significativo en la salud de Bonelli. “Es impresionante como el estado anímico y las emociones interfieren en el cuerpo. No comía porque tenía el estómago cerrado, estaba muy triste, muy angustiada, lloraba todo el día y después dormía poco y nada”, contó.

La periodista contó el impacto que tuvo en su separación (Foto: Instagram @chechubonelli)

La modelo describió su nueva realidad como un descubrimiento. “Una separación no es fácil. Volver a ser madre no soltera, porque las nenas tienen su padre... pero hay algo nuevo que estoy descubriendo”, afirmó e nsistió en que nunca deseó la separación y que se casó “para toda la vida”.

Chechu Bonelli también reflexionó sobre su rol en la relación y cómo se adaptó a las circunstancias. “En mi casa yo era mujer y hombre. En pandemia limpiaba la pileta, cortaba el pasto, se rompía algo y lo arreglaba (...) No renegaba de eso. Mi antigua pareja tenía una profesión donde tenía poca presencia en casa. Esto de haber viajado tanto tiempo de un lugar a otro y haber tenido una vida tan nómade me llevó a perderme en algún punto porque es difícil encontrarte en un lugar que no es el tuyo”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.